Επίσημη πρώτη για το Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα: Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Την εναρκτήρια συνεδρίαση του νεοσυσταθέντος Συμβουλίου Ειρήνης εγκαινίασε σήμερα (10.2.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομιλία του, καλωσορίζοντας τους ηγέτες των χωρών – ιδρυτικών μελών, που θα συζητήσουν για το μέλλον της κατάπαυσης του πυρός στην Γάζα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε αρχικά τους ηγέτες των χωρών που συμμμετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Αμερικανό Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Επίσης, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση του κατάφερε σε διάστημα λίγων ημερών να δώσει οριστικό τέλος σε πολέμους που είχαν διάρκεια τουλάχιστον 30 χρόνια.

Μάλιστα, έκανε ονομαστική αναφορά στη Σερβία, στο Κόσοβο, στην Αίγυπτο, στην Αιθιοπία, στο Κονγκό, στη Ρουάντα, στο Αζερμπαϊτζάν, στην Αρμενία, στην Ινδία και στο Πακιστάν, ζητώντας από τους εκπροσώπους των χωρών αυτών – όσων παρίστανται στη συνεδρίαση – να σηκωθούν ώστε να τους ευχαριστήσει για την συνεργασία τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque

«Το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Έπειτα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ο καταστροφικός πόλεμος στη Γάζα τερματίστηκε χάρη στην προσπάθεια και στην συμβολή των χωρών του Συμβουλίου Ειρήνης, υπογραμμίζοντας ότι ολοκληρώθηκε η επιστροφή τόσο των ζωντανών ομήρων όσο και των σορών των νεκρών στο Ισραήλ.

Έπειτα αναφέρθηκε στο Ιράν ότι «δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, διότι διαφορετικά δεν υπάρξει ποτέ ειρήνη στη Μέση Ανατολή», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τους έχουμε μεταφέρει το μήνυμα με ξεκάθαρο τρόπο».

«Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να έχουν πυρηνικά όπλα, απείχαν ένα μήνα από το να τα αποκτήσουν όπως ανακαλύψαμε» επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Trump on Iran:



We do have some work to do with Iran. They cannot have a nuclear weapon, they’ve been told that very strongly. pic.twitter.com/GVhbJvxK4c — Open Source Intel (@Osint613) February 19, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τις «σπόντες» κατά της Τεχεράνης: «Μπορεί να χρειαστεί να το πάμε ένα βήμα παραπέρα, ή μπορεί και όχι [με το Ιράν]. Ίσως καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Θα το μάθετε μέσα στις επόμενες πιθανότατα 10 ημέρες».

Trump on Iran:



We may have to take it a step further, or we may not.



Maybe we are going to make a deal. You are going to be finding out over the next probably 10 days. pic.twitter.com/XLs1lnUsUq — Open Source Intel (@Osint613) February 19, 2026

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την Τεχεράνη να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να επιλέξει την διπλωματία, να σταματήσει να απειλεί την σταθερότητα της Μέσης Ανατολής.

«Πρέπει να κάνουν συμφωνία, αλλιώς, άσχημα πράγματα θα συμβούν [στο Ιράν]» είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, απειλώντας ανοικτά το Ιράν σε περίπτωση που οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα δεν οδηγήσουν σε συμφωνία.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ένα «πακέτο» οικονομικής βοήθειας αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων συγκεντρώθηκε από χώρες για την ανοικοδόμηση της Γάζας, ενώ διευκρίνισε ότι πλέον μόνο η Χαμάς στέκεται εμπόδιο στην επίτευξη ειρήνης.

Οι συμμετέχοντες του Συμβουλίου Ειρήνης / REUTERS / Kevin Lamarque

Οι συμμετοχές στο Συμβούλιο Ειρήνης

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στο «Αμερικανικό Ινστιτούτο για την Ειρήνη Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», το οποίο μετονομάστηκε πρόσφατα προς τιμή του, μετά από πρόταση του Μάρκο Ρούμπιο.

Ηγέτες που έχουν κατηγορηθεί για αυταρχικές τάσεις ή έχουν υιοθετήσει την ιδεολογία του Τραμπ, αλλά και χώρες που ανησυχούν για το μέλλον της Γάζας ή επιθυμούν να καλοπιάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο, έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εκπροσωπεί το Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν και ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι συμμετέχουν επίσης στη συνεδρίαση.

Πολλές αραβικές χώρες έχουν ενταχθεί στο Συμβούλιο: η Αίγυπτος εκπροσωπείται από τον πρωθυπουργό Μοστάφα Μαντμπούλι και η Ιορδανία από τον υπουργό Εξωτερικών, Αϊμάν Σαφάντι.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραβόμπο Σουμπιάντο δήλωσε έτοιμος να αναπτύξει 8.000 στρατιωτικούς για να συμμετάσχουν στη δύναμη σταθεροποίησης, όπως και πολλοί άλλοι ηγέτες της κεντρικής Ασίας που εντάχθηκαν στο Συμβούλιο.

Εξάλλου, στο Συμβούλιο έχουν ανακοινώσει ότι εντάσσονται η Αλβανία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Λευκορωσία, η Βουλγαρία, η Καμπότζη, το Σαλβαδόρ, το Καζακστάν, το Κόσοβο, η Μογγολία, το Πακιστάν, η Παραγουάη, το Ουζμπεκιστάν και το Βιετνάμ.