Επίθεση με μαχαίρι στη Γαλλία με έναν νεκρό

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης με το μαχαίρι, επιτέθηκε σε περαστικούς, σε μία λαϊκή αγορά στην πόλη Μυλούζη της ανατολικής Γαλλίας το απόγευμα του Σαββάτου (22/2/25.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ένας άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ από το μαχαίρι του δράστη στη Γαλλία, τραυματίστηκαν και άλλοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας δημοτικός υπάλληλος υπεύθυνος της στάθμευσης αλλά και δύο δημοτικοί αστυνομικοί.

An Algerian man stabs multiple people in #Mulhouse, #France while shouting "Allahu Akbar," according to witnesses. At least one person died, and several others were injured.