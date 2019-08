Το βίντεο με τον άνδρα να ρίχνει το ψυγείο στο γκρεμό ανέβηκε στα social media και για κακή του τύχη το είδαν και οι αρμόδιες αρχές της Ισπανίας. Βρήκαν τον «δράστη» ο οποίος είναι εργαζόμενος σε εταιρεία που πουλάει ηλεκτρικές συσκευές. Τον ανάγκασαν να κατέβει και να το μαζέψει και του επέβαλαν πρόστιμο 45.000 ευρώ! Η Ισπανική εταιρεία προστασίας του περιβάλλοντος SEPRONA βρήκαν και την εταιρεία στην οποία εργάζεται και θα της επιβάλλει επίσης πρόστιμο για την απαράδεκτη συμπεριφορά του υπαλλήλου της.

Δείτε το βίντεο

A man who threw a fridge down a hill in Spain has had to haul it back up again after being ordered by officials.

He was also fined €45,000 (£41,000).

More on this story here: https://t.co/pD5ceJzfti pic.twitter.com/3AiC9iUmOa

— Sky News (@SkyNews) August 7, 2019