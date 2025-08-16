Financial Times: Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ να αποσυρθεί η Ουκρανία από το το Ντονέτσκ – Τι προσφέρει ως αντάλλαγμα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποσυρθεί η Ουκρανία από τον ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ σύμφωνα με τους Financial Times.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το δημοσίευμα των Financial Times αυτό αποτελεί τον βασικό όρο του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο φέρεται να τόνισε στον Ντόναλντ Τραμπ πως θα μπορούσε να «παγώσε» το υπόλοιπο μέτωπο αν ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση.

Το αίτημα αυτό διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ μετέφερε το μήνυμα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο 16 Αυγούστου σε τηλεδιάσκεψη και τους προέτρεψε να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός από τη Μόσχα.

Αυτή η εξέλιξη θα έδινε στη Ρωσία τον πλήρη έλεγχο σε μια περιοχή που κατέχει μεγάλο μέρος της για περισσότερο από δέκα χρόνια ενώ αποτελεί το σημείο που οι δυνάμεις της καταγράφουν την μεγαλύτερη προέλαση από τον περασμένο Νοέμβριο.

Σε αντάλλαγμα για την παράδοση του Ντονέτσκ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι θα μπορούσε να «παγώσει» το μέτωπο στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια, όπου η Μόσχα έχει καταλάβει μεγάλες εκτάσεις και πως δεν θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις για να καταλάβει και άλλα εδάφη.

Ωστόσο σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ των FT κατέστησε σαφές ότι δεν έχει αποσύρει τις απαιτήσεις του για «επίλυση των βαθύτερων αιτιών» της σύγκρουσης.

Αυτές που ουσιαστικά σημαίνουν τερματισμό της ουκρανικής κρατικής υπόστασης με τη σημερινή της μορφή και ανατροπή της ανατολικής διεύρυνσης του ΝΑΤΟ.