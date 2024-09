Φρίκη στο Ντόνετσκ: Ουκρανός αιχμάλωτος εκτελέστηκε με σπαθί που γράφει «για το Κουρσκ»

Έρευνα σχετικά με μία ύποπτη εκτέλεση από Ρώσο ενός Ουκρανού στρατιώτη που βρέθηκε νεκρός με ένα σπαθί στο σώμα του άρχισαν οι εισαγγελείς στην Ουκρανία.

Η εικόνα της φρίκης δείχνει έναν Ουκρανό στρατιώτη αιχμάλωτο πολέμου, ο οποίος εκτελέστηκε με ένα σπαθί που φέρει την χειρόγραφη επιγραφή «για το Κουρσκ», που άγνωστος βύθισε στο στήθος του.

Την φωτογραφία άρχισαν να διακινούν ρωσικοί λογαριασμοί στο Telegram πριν αναπαραχθεί και από μέσα ενημέρωσης, όπως το Tabula Media της Γεωργίας.

«Πλάνα της υποτιθέμενης εκτέλεσης, με ένα ξίφος, ενός άοπλου Ουκρανού στρατιώτη με δεμένα τα χέρια διαδίδονται στο διαδίκτυο. Προκαταρκτικά, το έγκλημα διαπράχθηκε στην Νοβοροντίφκα, στην περιοχή του Ντονέτσκ», αναφέρει με ανάρτηση του στο Χ ο Γενικός Εισαγγελέας Άντιρι Κόστιν.

Μια θολή εικόνα που αναρτήθηκε μαζί με την ανάρτησή του και την ανακοίνωση του γραφείου του δείχνει ένα αιμόφυρτο σώμα με στρατιωτική στολή, με ένα σπαθί καρφωμένο μέσα του και κολλητική ταινία ορατή γύρω από το ένα χέρι. Το σπαθί μάλιστα γράφει πάνω τη λέξη Κουρσκ (Kursk).

