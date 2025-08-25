Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (25/8/2025), ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την στήριξη για τον αντιδημοφιλή προϋπολογισμό της κυβέρνησής του, αυξάνοντας την πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ενόψει ενός πολιτικά ταραχώδους φθινοπώρου, ο Φρανσουά Μπαϊρού παρουσίασε σχέδιο περικοπών άνω των 40 δισ. ευρώ στις δημόσιες δαπάνες, προκαλώντας την έντονη αντίδραση τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς αντιπολίτευσης.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού, έχει βάλει στόχο του τη μείωση του χρέους ενώ παράλληλα δίνει μάχη για την πολιτική του επιβίωση. Ο ίδιος τον προηγούμενο μήνα είχε προτείνει να καταργηθούν η Δευτέρα του Πάσχα και η 8η Μαΐου που θεωρούνται αργίες και να γίνουν κανονικές εργάσιμες ημέρες στη Γαλλία, αν και έλεγε ότι είναι ανοιχτός σε άλλες επιλογές.

Αυτή η πρόταση του προφανώς είχε δημιουργήσει θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπαϊρού έχει επιβιώσει από 8 προσπάθειες ανατροπής του αφού ανέλαβε την πρωθυπουργία τον περασμένο Δεκέμβριο.