Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας έχει παρουσιάσει σχέδιο περικοπών άνω των 40 δισ. ευρώ στις δημόσιες δαπάνες που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς αντιπολίτευσης
Francois Bayru
Francois Bayru / AP Photo/Aurelien Morissard)

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (25/8/2025), ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την στήριξη για τον αντιδημοφιλή προϋπολογισμό της κυβέρνησής του, αυξάνοντας την πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ενόψει ενός πολιτικά ταραχώδους φθινοπώρου, ο Φρανσουά Μπαϊρού παρουσίασε σχέδιο περικοπών άνω των 40 δισ. ευρώ στις δημόσιες δαπάνες, προκαλώντας την έντονη αντίδραση τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς αντιπολίτευσης.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού, έχει βάλει στόχο του τη μείωση του χρέους ενώ παράλληλα δίνει μάχη για την πολιτική του επιβίωση. Ο ίδιος τον προηγούμενο μήνα είχε προτείνει να καταργηθούν η Δευτέρα του Πάσχα και η 8η Μαΐου που θεωρούνται αργίες και να γίνουν κανονικές εργάσιμες ημέρες στη Γαλλία, αν και έλεγε ότι είναι ανοιχτός σε άλλες επιλογές. 

Αυτή η πρόταση του προφανώς είχε δημιουργήσει θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπαϊρού έχει επιβιώσει από 8 προσπάθειες ανατροπής του αφού ανέλαβε την πρωθυπουργία τον περασμένο Δεκέμβριο.

