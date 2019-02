Γαλλία: Υποδέχθηκε τους αστυνομικούς με το εμβατήριο του Star Wars κι έγινε viral

Το περιστατικό συνέβη σε διαδήλωση των «κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία. Μόλις έκαναν την εμφάνισή τους οι αστυνομικοί ένας διαδηλωτής που είχε μαζί του την τρομπέτα του κι έπαιξε λίγες νότες με το μοτίβο από εμβατήριο του Star Wars, του γνωστού «Πολέμου των Άστρων» που έσπασε τα ταμεία.

Ο τρομπετίστας έγινε φυσικά δεκτός με χειροκροτήματα από τους διαδηλωτές, ενώ το σχετικό βίντεο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το:

Hysterical!! Protester with a trumpet plays the Imperial March of Star Wars as #Macron Stormtroopers pass by during #ActeXII. #GiletsJaunes #YellowVests pic.twitter.com/vWkanHwtCK

— Simply Beautiful (@SimplyBeautific) February 7, 2019