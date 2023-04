Την ημέρα που η Γαλλία προχωρά σε ακόμη μία απεργιακή κινητοποίηση για συνταξιοδοτικό κυκλοφορεί και το περιοδικό Playboy με εξώφυλλο την υπουργό, αρμόδια για θέματα κοινωνικής οικονομίας και αλληλεγγύης Μαρλέν Σιαπά.

Το εξώφυλλο του Playboy με την υπουργό της Γαλλίας διέρρευσε την Παρασκευή ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων. Επισήμως, το περιοδικό κυκλοφορεί την Πέμπτη (6.3.2023), την ίδια ημέρα που έχει προγραμματιστεί η 11η απεργιακή κινητοποίηση κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, την οποία υιοθέτησε η κυβέρνηση Μακρόν.

Το 12σέλιδο αφιέρωμα στην υπουργό φιλοξενεί παράλληλα μια συνέντευξη, όπου η Σιαπά μιλά για θέματα της κυβέρνησης και για φεμινιστικά ζητήματα.

Η ίδια με ανάρτησή της στο Twitter υπερασπίστηκε την απόφασή της λέγοντας ότι «μόνο οι οπισθοδρομικοί και οι υποκριτές θα με κατακρίνουν γιατί οι γυναίκες στη Γαλλία είναι ελεύθερες για να κάνουν κουμάντο στο σώμα τους».

Η χρονική στιγμή όμως της φωτογράφισης είναι ατυχής, την ώρα που η Γαλλία φλέγεται…

Μάλιστα, η αντιπολίτευση στρέφει τα βέλη της και κατά του προέδρου Μακρόν, ο οποίος επέλεξε να δώσει συνέντευξη σε ένα περιοδικό για μικρά παιδιά και όχι να μιλήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το συνταξιοδοτικό.

France’s moronic government strikes again:



Marlène Schiappa, 🇫🇷 Secretary of State to the Prime Minister, in charge of the Social and Solidarity Economy and Associative Life, poses on the front page of Playboy. pic.twitter.com/Jdp5CVag2y