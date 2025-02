Γάζα: Η Χαμάς απελευθέρωσε 2 από τους 6 Ισραηλινούς ομήρους – Τους παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό

Η ανταλλαγή ομήρων μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ συνεχίστηκε σήμερα Σάββατο (22.02.2025), όπου παραδόθηκαν δύο άνδρες στους εκπροσώπους του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού με τη διαδικασία για την απελευθέρωση και των άλλων που έχουν ανακοινωθεί να είναι σε εξέλιξη.

Φάλαγγα οχημάτων του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού που αναχώρησε από την Ράφα μεταφέροντας δύο ισραηλινούς ομήρους από τους έξι που πρόκειται να απελευθερώσει σήμερα η Χαμάς στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό τους δύο απελευθερωθέντες άνδρες.

Πριν παραδοθούν στα μέλη του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού κουκουλοφόροι της Χαμάς ανέβασαν τον Ταλ Σοχάμ και τον Αβέρα Μενγκίστου επιδεικτικά σε μια εξέδρα.

Από νωρίς το πρωί οχήματα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού έφθασαν στο καθορισμένο σημείο της Ράφα για την παράδοση των ομήρων.

Two Israeli hostages, Tal Shoham and Avera Mengistu, are now being released by Hamas.



Four more hostages are to be freed later today.

