Γάζα: Το Ισραήλ κατηγορεί υπηρεσία του ΟΗΕ για συνεργασία με τη Χαμάς – Βίντεο με ενόπλους σε τοποθεσία των Ηνωμένων Εθνών στη Ράφα

Σφοδρές κριτικές και κατηγορίες ασκεί το Ισραήλ κατά της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες ότι συνεργάζεται με την Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε σχετικό βίντεο με ενόπλους σε περιοχή των Ηνωμένων Εθνών στη Ράφα της Γάζας.

Την διεξαγωγή έρευνας ζήτησε ο ισραηλινός στρατός από τα Ηνωμένα Έθνη για το περιστατικό με τους ενόπλους που εντοπίστηκαν σε τοποθεσία του ΟΗΕ στην πόλη της Γάζας . Ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) ανέφερε ότι το Σάββατο (11.05.2024) στρατεύματα αναγνώρισαν μαχητές σε κεντρικό συγκρότημα επιμελητείας της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) ανατολικά της Ράφα, όπου ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Από τον χώρο που κατέγραφε η κάμερα στο σχετικό βίντεο διαπιστώθηκε η τοποθεσία συγκρίνοντας κοντινά κτίρια, στύλους, κάγκελα και δεξαμενές σε μία στέγη με εικόνες δορυφόρου και αρχείου, αλλά δεν ήταν δυνατόν να εξακριβωθεί η ημερομηνία βιντεοσκόπησης ούτε η ταυτότητα των ενόπλων.

«Τρομοκράτες που περιφέρονται και πυροβολούν σε συγκρότημα της υπηρεσίας UNRWA, συνοδευόμενοι από οχήματα toy OHE.

Το συγκρότημα βρίσκεται στην ανατολική Ράφα και αποτελεί κεντρικό σημείο για τη διανομή βοήθειας για λογαριασμό της UNRWA στη Γάζα.

Το Ισραήλ μετέφερε τα ευρήματα σε ανώτερους αξιωματούχους της διεθνούς κοινότητας και κάλεσε τον ΟΗΕ να διεξαγάγει επείγουσα έρευνα για το θέμα», έγραψε ο ισραηλινός στρατός στο post με το βίντεο στην πλατφόρμα X.

Caught on 📸: Terrorists roaming and shooting at an @UNRWA compound, accompanied by @UN vehicles.



The compound is located in eastern Rafah and is a central point for the distribution of aid on UNRWA’s behalf of Gaza.@cogatonline conveyed the findings to senior officials in… pic.twitter.com/E6rQfN482A