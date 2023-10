Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του σκληροπυρηνικού αριστερού κόμματος Die Linke (Η Αριστερά) Ντίτμαρ Μπαρτς στη Γερμανία επιβεβαίωσε ότι 10 από τους 38 βουλευτές του αποχώρησαν από το κόμμα.

Η είδηση ακολουθεί την επίσημη ανακοίνωση από την εξέχουσα πρώην πολιτικό της Die Linke Σάρα Βάγκενκνεχτ ότι ξεκινά την ίδρυση νέου κόμματος στη Γερμανία.

Οι 10 πολιτικοί θέλουν να παραμείνουν προς το παρόν μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Die Linke στην Μπούντεσταγκ, το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, δήλωσε ο Μπαρτς.

«Η κοινοβουλευτική ομάδα μας θα αποφασίσει γι’ αυτό με κυρίαρχο και ήρεμο τρόπο», δήλωσε ο Μπαρτς, ο οποίος έκανε δηλώσεις στο Βερολίνο. Πρόσθεσε πως η απόφαση των μελών να αποχωρήσουν είναι «ανεύθυνη και απαράδεκτη».

Αν περισσότερα από δύο από τα 38 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Die Linke αποχωρήσουν ή διαγραφούν, οι εναπομείναντες βουλευτές χάνουν το καθεστώς τους ως κοινοβουλευτικής ομάδας.

Η Βάγκενκνεχτ ανακοίνωσε σήμερα πως σχημάτισε μια συμμαχία ενόψει της ίδρυσης του δικού της κόμματος στη Γερμανία στις αρχές του 2024.

Μέλη της Die Linke, περιλαμβανομένης της συμπροέδρου Αμίρα Μοχάμεντ Άλι, έχουν ενταχθεί στη συμμαχία της Βάγκενκνεχτ.

Ένα νέο «κόμμα υπέρ του Πούτιν» δημιουργείται στη Γερμανία: Βουλευτής της Bundestag από το Die Linke ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος υπέρ της άρσης των αντιρωσικών κυρώσεων, αναφέρει σε άρθρο της η Bild, όπως το αναμεταδίδει το δίκτυο Nexta TV.

Η Σάρα Βάγκενκνεχτ, η οποία εδώ και καιρό αντιτίθεται στις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία και ευνοούσε τον κατευνασμό της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα ότι αποχωρεί από το Αριστερό Κόμμα και δημιουργεί τη δική της «Ένωση Σάχρα Βάγκενκνεχτ – Για Λόγο και Δικαιοσύνη», συνεχίζει το άρθρο για να καταλήξει:

«Το Κρεμλίνο εξακολουθεί να πατάει σε δύο βάρκες στη Γερμανία: στα δεξιά με το AfG (Εναλλακτική για τη Γερμανία – ακροδεξιό πολιτικό κόμμα) και η Βάγκενκνεχτ θα φροντίσει για τα υπόλοιπα».

