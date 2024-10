Γιαχία Σινουάρ: Eικόνες από το τούνελ που είχε καταφύγει πριν από την επίθεση της Χαμάς

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) με τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος εξοντώθηκε σε τυχαία επιχείρηση των ισραηλινών στη Ράφα, νότια της Λωρίδας της Γάζας.

Χθες, Σάββατο (19.10.24) οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει τον ηγέτη της Χαμάς να καταφεύγει σε τούνελ μαζί με την οικογένειά του, τη μοιραία νύχτα πριν από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

«Ακόμη και την παραμονή πριν από τη βάναυση σφαγή, ο Σινουάρ (ηγέτης της Χαμάς) ήταν απασχολημένος με την επιβίωσή του και την επιβίωση της οικογένειάς του», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου.

«Λίγες ώρες πριν από τη σφαγή, ο Σινουάρ και η οικογένειά του δραπέτευσαν μόνοι τους στο τούνελ… εξοπλίστηκαν με φαγητό, νερό, μαξιλάρια, τηλεόραση και άλλες προμήθειες για μία μακρά διαμονή», συμπλήρωσε.

«Ώρες πριν από τη σφαγή, ο Σινουάρ νοιαζόταν μόνο για τον εαυτό του και την οικογένειά του, ενώ έστελνε τρομοκράτες για τη βάναυση επίθεση», πρόσθεσε ο Χαγκάρι.

Newly released Footage from October 6th, the Night before Hamas' Surprise Attack and Massacre against Southern Israel, shows Yahya Sinwar and Members of his Family make several Trips between the Surface carrying a TV, Food, Water, and other Supplies.

Λίγη ώρα αργότερα, ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε φωτογραφίες από το τούνελ όπου είχε καταφύγει ο Σινουάρ στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Στο καταφύγιο του άλλοτε πανίσχυρου ηγέτη της Χαμάς, ένα μισοφωτισμένο τούνελ, διακρίνονται μεταξύ άλλων ένα ρολόϊ, βιβλία, ρούχα, απλωμένα ρούχα, και μία επαναστατική σημαία των ισλαμικών οργανώσεων.

