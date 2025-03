Γουατεμάλα: Διαδηλώσεις ενάντια στην υποχρεωτική ασφάλιση όλων των μηχανοκίνητων τροχοφόρων οχημάτων

Συνεχίζονται οι μεγάλες διαδηλώσεις στη Γουατεμάλα κατά του μέτρου της κυβέρνησης, το οποίο προβλέπει να ασφαλίζονται στο εξής υποχρεωτικά όλα τα μηχανοκίνητα τροχοφόρα οχήματα. Ανυποχώρητη δηλώνει η Κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη Προέδρου, Μπερνάρντο Αρέβαλο.

Στις 17 Μαρτίου, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε διατάξεις που θα τεθούν σε ισχύ την 1η Μαΐου στη Γουατεμάλα και θα υποχρεώνουν όσους διαθέτουν μηχανοκίνητα τροχοφόρα οχήματα να τα ασφαλίζουν για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων.

«Τα τροχαία δυστυχήματα είναι η κυριότερη αιτία θανάτου στη χώρα μας, ξεπερνούν κατά πολύ την εγκληματικότητα. Πρόκειται για εθνική τραγωδία, που πρέπει να αντιμετωπιστεί και θα αντιμετωπιστεί. Η κατάσταση πρέπει να αλλάξει, και γι’ αυτό πρέπει να λάβουμε μέτρα, να εγγυηθούμε την τήρηση του νόμου», τόνισε ο γραμματέας επικοινωνίας της προεδρίας, Σαντιάγο Παλόμο, σε συνέντευξη Τύπου.

Οι διαδηλώσεις που άρχισαν προχθές Τρίτη (σ.σ. 18.03.2025) εναντίον της μεταρρύθμισης συνεχίστηκαν χθες Τετάρτη (σ.σ. 19.03.2025), με περίπου τριάντα οδικούς άξονες αποκλεισμένους σε διάφορες περιοχές της χώρας της Κεντρικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας.

