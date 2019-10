Την γυναίκα κατέγραψε με το κινητό του ένας αστυνομικός στο Λος Άντζελες και το βίντεο διαδόθηκε με την ταχύτητα του φωτός στο ίντερνετ. Κι ενώ όλοι μιλούσαν για μια μυστηριώδη γυναίκα τελικά αποκαλύφθηκε η ταυτότητά της. Πρόκειται για μια 52χρονη τραγουδίστρια του κλασσικού τραγουδιού, την Έμιλι Ζαμούρκα η οποία αρρώστησε, την έπνιξαν τα έξοδα στους γιατρούς και τελικά κατέληξε να μείνει άστεγη.

Την αναγνώρισαν φίλοι της και οι ίδιοι αποκάλυψαν την περιπέτειά της που την οδήγησε να ζει στους δρόμους. Όπως είπε και η ίδια το μόνο που της είχε μείνει ήταν ένα βιολί αξίας 10.000 δολαρίων το οποίο της το έκλεψαν. Δίδασκε πιάνο και βιολί και έκανε και άλλες δουλειές άσχετες για να ζήσει αλλά η κλοπή του βιολιού της μέσα στην μέση του δρόμου όταν έδινε μια παράσταση για να μαζέψει χρήματα ήταν η χαριστική βολή.

«Ήταν τα πάντα για μένα! Ήταν το μέσο από το οποίο ζούσα», είπε η ίδια μιλώντας στα αμερικανικά ΜΜΕ που την αναζήτησαν για να πει την ιστορία της.

«Έτσι, έμεινα άστεγη. Δεν μπορούσα να πληρώσω τους λογαριασμούς και το ενοίκιό μου και μου έκαναν έξωση και από τότε ζω στον δρόμο». Τώρα, κοιμάται σε ένα χαρτόκουτο σε ένα πάρκινγκ. «Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που με νοιάζονται αλλά δεν μπορώ να γίνω βάρος σε κανέναν».

Η 52χρονη δεν γνώριζε ότι είχε γίνει γνωστή τόσο εντός όσο και εκτός ΗΠΑ παρά μόνο όταν επικοινώνησαν μαζί της φίλοι της. Αυτό που ελπίζει η ίδια είναι μέσα από αυτή την δημοσιότητα να επιστρέψει ξανά στη μουσική της και να αποκτήσει μια στέγη πάνω από το κεφάλι της. Όπως λέει χαρακτηριστικά θα νιώσει απέραντη ευγνωμοσύνη αν κάποιος την βοηθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices…sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX

— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019