Η κακοκαιρία Boris «σαρώνει» την κεντρική Ευρώπη με φονικές πλημμύρες: Εικόνες βιβλικής καταστροφής, δρόμοι – χείμαρροι, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Η κακοκαιρία Boris, που «σαρώνει» αρκετές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, έχει στοιχίσει τη ζωή σε 5 τουλάχιστον ανθρώπους, με τις αρχές να βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό για την αναζήτηση αγνοουμένων.

Στην Πολωνία, ένας άνθρωπος πνίγηκε και τέσσερις άλλοι αγνοούνται στη γειτονική Τσεχία, που πλήττονται από τις καταρρακτώδεις βροχές και την άνοδο της στάθμης των υδάτων στα ποτάμια λόγω της κακοκαιρίας Boris που «καταδιώκει» την Ευρώπη.

Οι υπηρεσίες διάσωσης της Ρουμανίας ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τέσσερις νεκρούς σε επιχείρηση έρευνας στην πλέον πληγείσα περιοχή, αυτή του Γκαλάτι (νοτιοανατολικά), όπου επηρεάστηκαν 5.000 νοικοκυριά.

Επτακόσια σπίτια πλημμύρισαν μόνο στο χωριό Σλομπόζια Κονάτσι, δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής Εμίλ Ντράγκομιρ, στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Digi24, κάνοντας λόγο για «καταστροφή ασυνήθιστης κλίμακας».

«Είχαμε πλημμύρες και πριν από 11 χρόνια, αλλά δεν ήταν τόσο σοβαρό», πρόσθεσε ο ίδιος, λέγοντας ότι ο κεντρικός δρόμος μοιάζει με χείμαρρο.

Ο Ντράγκου Στεφάν, 52 ετών, που εργάζεται στην περιοχή, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι προσπάθησε «να σώσει κάτι» αλλά ήταν «μάταιος κόπος γιατί το νερό έφθασε πολύ γρήγορα».

Ο Ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις, σε ανακοίνωσή του, απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. «Για άλλη μια φορά είμαστε αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που γίνονται ολοένα και πιο αισθητές στην ευρωπαϊκή ήπειρο», δήλωσε ο αρχηγός του κράτους.

«Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναμένουμε ακραία καιρικά φαινόμενα».

Στην Τσεχία, έχουν κινητοποιηθεί 100.000 πυροσβέστες και σχεδόν 50.000 νοικοκυριά έμειναν χθες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, όπως ανακοίνωσε η εταιρία ηλεκτροδότησης CEZ.

Νοσοκομείο στην πόλη Μπρνο (νοτιοανατολικά) εκκενώθηκε χθες (14.09.2024) το πρωί. Η περιφέρεια της Μοραβίας (βορειοανατολικά) κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στην πόλη Ολομόουτς (ανατολικά), ο Ρόμπερτ Χούμπινακ πήγε να προμηθευτεί σάκους για να προστατεύσει το σπίτι του. «Έφερα σχεδόν τρεις τόνους άμμους από χθες», δήλωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και στην Μπρατισλάβα, πρωτεύουσα της Σλοβακίας.

Στην Πολωνία, η κατάσταση ήταν πιο επισφαλής στο νοτιοδυτικό τμήμα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, και οι επόμενες ώρες θα είναι δύσκολες.

«Η στάθμη του νερού συνεχίζει να ανεβαίνει» και δεν υπάρχει «καμία ελπίδα ότι θα σταματήσει να βρέχει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σοφία Οβσιάνκα, 65 ετών, κάτοικος του Γκλουχολάζι.

Στην Αυστρία, καταγράφηκαν άνεμοι ταχύτητας έως 146 χλμ/ώρα στο νότιο τμήμα και οι βροχοπτώσεις έφθασαν τα 170 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο στο βόρειο τμήμα της χώρας.

🇵🇱#BREAKING | MAJOR

FLOODING IN POLAND AND

THE 🇨🇿CZECH REPUBLIC ARE CRIPPLED DIE TO THE MASSIVE AMOUNTS OF RAIN THEY HAVE RECEIVED #FloodingPoland pic.twitter.com/alOLMHVIth