Η Μέριλιν Μονρόε έκανε σεξ με τον Μπόμπι Κένεντι 30 λεπτά πριν τραγουδήσει το «Happy Birthday» στον αδελφό του Τζον Κένεντι

Ο 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι και ο αδελφός του Bobby είχαν και παράλληλες σχέσεις με τη Μέριλιν Μονρόε, αποκαλύπτει ένα νέο βιβλίο.

Στο βιβλίο «Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed», η συγγραφέας και αρθρογράφος της DailyMail, Maureen Callahan περιγράφει τις παράλληλες σχέσεις των Τζον και Μπόμπι Κένεντι με την Μέριλιν Μονρόε ως έναν «αιμομικτικό σεξουαλικό ανταγωνισμό» μεταξύ των δύο ανδρών.

Η Μέριλιν συνάντησε για πρώτη φορά τον JFK – ο οποίος ήταν ήδη παντρεμένος με την Τζάκι – το 1954 σε ένα πάρτι στο Χόλιγουντ, γράφει η Κάλαχαν, και τα επόμενα χρόνια η ηθοποιός ερωτεύτηκε τόσο τον πρόεδρο όσο και τον αδελφό του, ο οποίος ήταν επίσης παντρεμένος.

Ο ψυχίατρος της Μέριλιν ανησυχούσε πολύ για τις σχέσεις της, προειδοποιώντας την: «Προσπαθώ να τη βοηθήσω να μην είναι τόσο μόνη και […] να μην μπλέκει με πολύ καταστροφικούς ανθρώπους που θα εμπλακούν σε κάποιου είδους σαδομαζοχιστική σχέση μαζί της».

Στις 19 Μαΐου 1962, η Μέριλιν τραγούδησε το «Happy Birthday» στον JFK στην περίφημη εμφάνισή της στο Madison Square Garden.

Όμως, αποκαλύπτει η Callahan, μόλις τριάντα λεπτά πριν η Μέριλιν εμφανιστεί στη σκηνή, έκανε σεξ με τον Μπόμπι στο καμαρίνι της.

Η μόνη γνωστή φωτογραφία της Μέριλιν με τον Μπόμπι, αριστερά, και τον JFK, τραβηγμένη σε δεξίωση μετά την περίφημη εμφάνισή της στο Madison Square Garden / ΑΠΕ -ΜΠΕ

«Πέρασαν 15 λεπτά μόνοι τους», γράφει η αρθρογράγος.

«Μεθυσμένη και αναστατωμένη»

Η ερωτική περίπτυξη την έκανε να αργήσει στη σκηνή, όπου έφτασε «μεθυσμένη και αναστατωμένη από το σεξ που μόλις είχε κάνει με τον Μπόμπι, με το φόρεμά της τόσο στενό που με δυσκολία περπατούσε».

Η Τζάκι Κένεντι ήταν «έξαλλη» μετά την παράσταση, και έτσι, γράφει η Callahan, έδωσε στον σύζυγό της «τελεσίγραφο», λέγοντάς του ότι δεν μπορούσε πλέον να βλέπει τη Marilyn, αλλιώς «θα τον χώριζε – παίρνοντας τα παιδιά και κοστίζοντας του μια δεύτερη θητεία».

Ο JFK συμφώνησε και δεν ξανακοιμήθηκε ποτέ με τη Μέριλιν.

Η σχέση της με τον Μπόμπι συνεχίστηκε – με τον Μπόμπι να την επισκέπτεται ακόμη και τη νύχτα που πέθανε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, στις 4 Αυγούστου 1962.

«Το FBI και η CIA, όπως ανακάλυψαν ο Μπόμπι και ο Τζακ, είχαν βάλει κοριούς στο σπίτι και στην τηλεφωνική γραμμή της Μέριλιν χωρίς να το γνωρίζει... Ο Μπόμπι δεν έφευγε χωρίς τις μαγνητοφωνήσεις», γράφει η συγγραφέας.

«Πού στο διάολο είναι; απαίτησε ο Μπόμπι. Αλλά η Μέριλιν δεν είχε “ιδέα” για τι πράγμα μιλούσε. Ο Μπόμπι έφυγε με άδεια χέρια και το πτώμα της Μέριλιν βρέθηκε νωρίς το επόμενο πρωί από την οικονόμο της. Ήταν μπρούμυτα στο κρεβάτι της, γυμνή, με το ακουστικό ακόμα στο χέρι», γράφει η Callahan.

Ο δεύτερος σύζυγος της Μέριλιν, Τζο Ντι Μάτζιο/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εγκυμοσύνη και η έκτρωση

«Ο πρώην πράκτορας του FBI James Doyle παραδέχτηκε αργότερα ότι το Γραφείο είχε λάβει εντολή να αφαιρέσει ορισμένα τηλεφωνικά αρχεία [από το σπίτι της Μέριλιν μετά το θάνατό της]», προσθέτει.

«Τα αρχεία καταγραφής της Μέριλιν, που βρέθηκαν στη δεκαετία του 1980, έδειχναν ότι είχε καλέσει τον Μπόμπι οκτώ φορές μεταξύ 25 και 30 Ιουνίου… Οι αναφορές δείχνουν ότι είχε κάνει έκτρωση στις 20 Ιουλίου και ότι το μωρό μπορεί να ήταν του Μπόμπι».

Ο δεύτερος σύζυγος της Μέριλιν, ο Τζο Ντι Μάτζιο, απαγόρευσε και στους δύο αδελφούς Κένεντι την είσοδο στην κηδεία της Μέριλιν.

«Πάντα ήξερα ποιος τη σκότωσε, αλλά δεν ήθελα να ξεκινήσω επανάσταση σε αυτή τη χώρα», φέρεται να είπε ο DiMaggio χρόνια αργότερα. «Μου έλεγε ότι κάποιος θα την σκότωνε, αλλά εγώ δεν μιλούσα. Όλοι οι Κένεντι ήταν γυναικοκτόνοι και πάντα τη γλίτωναν. Θα τη γλιτώσουν και σε εκατό χρόνια από τώρα».

Η Κάλαχαν αποκάλυψε επίσης ότι το 1985, το ABC News σχεδίαζε να προβάλει ένα ειδικό ντοκιμαντέρ για την πιθανή εμπλοκή του JFK και του Μπόμπι στον θάνατο της Μέριλιν, αλλά ακυρώθηκε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη μετάδοση.

Ο τότε πρόεδρος του δικτύου Roone Arledge, ο οποίος ήταν « φίλος της Ethel Kennedy [σύζυγος του Bobby]», υπερασπίστηκε την απόφασή του λέγοντας ότι το αφιέρωμα ήταν «υλικό για κουτσομπολίστικες στήλες» και «δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του».