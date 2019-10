Η μεταφράστρια στην συνάντηση Τραμπ – Ματαρέλα έμεινε «παγωτό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε παγωτό όχι μόνο την μεταφράστρια αλλά και όσους τον άκουγαν κατ’ αρχήν να μιλάει την «Τραμπική» αλλά και στην συνέχεια στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ιταλό Πρόεδρος να λέει ότι οι ΗΠΑ και η Ιταλία είναι σύμμαχοι από την Αρχαία Ρώμη!

Την ώρα που μιλούσε ο Τραμπ κανείς δεν πρόσεχε τον ίδιο αλλά την μεταφράστρια η οποία είχε μια έκφραση που δεν περιγράφεται με λόγια από όσα άκουγε. Η μεταφράστρια καθόταν ανάμεσα στους δυο άνδρες και κρατούσε σημειώσεις και μετέφερε στον Ιταλό Πρόεδρο τα ακατονόμαστα που έλεγε ο Τραμπ.

The look of the White House Italian translator as Trump says President Mozzarella for the Italian President and says U.S. and Italy have been allies since Ancient Rome. Hot fucking damn pic.twitter.com/ecrIaRFvOI — Danny Keetz, Drunk Assistant to the GM (@DKeetz) October 16, 2019

Watching MSNBC cover Italian President Sergio Mattarella’s visit to White House and the bewilderment on his translator’s face as she translates Trumpese to English then to Italian. pic.twitter.com/TV4iXfP75c — James M. Reeves (@jimnassau) October 16, 2019

«Οι ΗΠΑ και η η Ιταλία είναι τόσο δεμένες από την κοινή πολιτιστική και πολιτική κληρονομιά που μοιράζονται χιλιάδες χρόνια από την Αρχαία Ρώμη», είπε ο Τραμπ.

President @realDonaldTrump just wrapped up a joint press conference with President Mattarella of Italy. “The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome." 🇺🇸🇮🇹 pic.twitter.com/10Ib2h4O4e — The White House (@WhiteHouse) October 16, 2019

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε και την κληρονομία του Χριστόφορου Κολόμβου. «Την Δευτέρα, αποτίσαμε φόρο τιμής στον Ιταλό εξερευνητή ο οποίος ηγήθηκε της ανακάλυψης του Νέου Κόσμου, του κυρίου που είναι γνωστός ως Χριστόφορος Κολόμβος», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.