Η Μινεσότα «φλέγεται» μετά τη δολοφονία 37χρονου από πράκτορες της ICE – Τα «αηδιαστικά ψέματα» του Τραμπ καταγγέλλουν οι γονείς του

Μεγάλες διαμαρτυρίες έγιναν όχι μόνο στη Μινεάπολη, αλλά και στη Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο, τη Βοστώνη και το Πρόβοντενς στο Ρόουντ Άιλαντ για τη νέα δολοφονία που συνταράσσει τις ΗΠΑ
Διαδηλώσεις μετά τη νέα δολοφονία πολίτη στις ΗΠΑ
Διαδηλώσεις μετά τη νέα δολοφονία πολίτη στις ΗΠΑ REUTERS/Tim Evans

Μαζικές αντιδράσεις και διαδηλώσεις έχει προκαλέσει η δολοφονία ενός άνδρα από πράκτορες της ICE στην Μινεάπολη των ΗΠΑ. Οι γονείς του 37χρονου θύματος καταγγέλλουν τους «τραμπούκους πράκτορες της ICE» και τα ψέματα του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 37χρονος έπεσε νεκρός από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη, το πρωί του Σαββάτου (24/01/2026). Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο συμβάν που εμπλέκει πράκτορες της ICE στη Μινεσότα μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, γεγονός που έχει πυροδοτήσει μαζικές αντιδράσεις και εκτεταμένες κινητοποιήσεις πολιτών.

Μεγάλες διαμαρτυρίες έγιναν όχι μόνο στη Μινεάπολη, αλλά και στη Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο, τη Βοστώνη και το Πρόβοντενς στο Ρόουντ Άιλαντ.

Οι διαδηλωτές αψήφησαν για άλλη μια φορά το ακραίο κρύο για να διαμαρτυρηθούν εναντίον της υπηρεσίας.

Οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, του 37χρονου που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε χθες Σάββατο από ομοσπονδιακούς πράκτορες στην Μινεάπολη των ΗΠΑ, καταδίκασαν τα «αηδιαστικά ψέματα» της κυβέρνησης Τραμπ για τον γιο τους και απέρριψαν κατηγορηματικά την εκδοχή της για το επεισόδιο.

«Φαίνεται ξεκάθαρα πως ο Άλεξ δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφονικούς και άνανδρους τραμπούκους της ICE (σ.σ. της αστυνομίας μετανάστευσης) του Τραμπ. Έχει το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι και το αριστερό χέρι είναι υψωμένο πάνω από το κεφάλι του καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που πράκτορες της ICE είχαν σπρώξει στο έδαφος και της έριχναν σπρέι πιπεριού», ανέφεραν ο Μάικλ και η Σούζαν Πρέτι στο CNN.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) των ΗΠΑ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι συνοριοφύλακες επιχείρησαν να αφοπλίσουν άνδρα που τους πλησίασε και ένας πράκτορας πυροβόλησε «ευρισκόμενος σε άμυνα» όταν το θύμα «αντιστάθηκε βίαια». Το DHS ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ φωτογραφία ενός πιστολιού που λέει ότι ανήκει στο θύμα, αναφέροντας ότι είχε σκοπό να σκοτώσει μέλη των δυνάμεων της τάξης.

«Τα αηδιαστικά ψέματα που ειπώθηκαν για τον γιο μας από την κυβέρνηση είναι κατακριτέα και σιχαμερά», ανέφεραν οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, που δήλωσαν πως είναι «συντετριμμένοι αλλά και πολύ οργισμένοι».

«Ο Άλεξ ήταν ένας καλόκαρδος άνθρωπος που νοιαζόταν πολύ για την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και τους αμερικανούς βετεράνους τους οποίους φρόντιζε ως νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο βετεράνων της Μινεάπολης», δήλωσαν. «Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς, δεν θα είναι μαζί μας για να διαπιστώσουμε τον αντίκτυπο του. Δεν χρησιμοποιούμε τον χαρακτηρισμό “ήρωας” ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα», ανέφεραν στο CNN.

Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο έχουν μπει βίντεο τα οποία δείχνουν τι συνέβη πριν το περιστατικό. Τα βίντεο που έχουν έρθει μέχρι στιγμής στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτουν ότι ο 37χρονος αν και οπλοφορούσε νόμιμα, δεν έβγαλε ποτέ το όπλο από την θήκη του. Στα χέρια του κρατούσε το κινητό του όπου και κατέγραφε πράκτορες της ICE, να επιχειρούν να συλλάβουν πολίτες.

Τα οπτικά ντοκουμέντα αποτυπώνουν με σαφήνεια όχι μόνο τη βίαιη μεταχείριση του 37χρονου από τους πράκτορες — οι οποίοι τον απώθησαν, έκαναν χρήση χημικού CS και τον ακινητοποίησαν στο έδαφος — αλλά και μια κρίσιμη λεπτομέρεια που προηγείται των πυροβολισμών. Σε πλάνα φαίνεται ένας από τους εμπλεκόμενους να αφαιρεί το όπλο που έφερε νόμιμα ο άνδρας, τη στιγμή που εκείνος βρίσκεται ήδη πεσμένος.

Στο βίντεο ένας άνδρας με γκρι μπουφάν παίρνει το όπλο που έχει επάνω του νόμιμα ο 37χρονος και φεύγει από το σημείο. Αμέσως μετά πέφτουν οι πυροβολισμοί.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε ανοιχτά τις ενέργειες της ICE, δηλώνοντας: «Αφήστε τους πατριώτες της ICE να κάνουν τη δουλειά τους. 12.000 παράνομοι εγκληματίες έχουν ήδη συλληφθεί και απομακρυνθεί από τη Μινεσότα».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ο 37χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επεισοδίων, ενώ προσπαθούσε να προστατεύσει γυναίκες που βρίσκονταν στο σημείο των συγκρούσεων. Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως Άλεξ Πρέτι, Αμερικανός πολίτης, νοσηλευτής και αθλητής, με πολυετή προσφορά στο νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης, όπου φρόντιζε βαριά τραυματισμένους και σοβαρά ασθενείς πρώην στρατιωτικούς.

Συνάδελφοί του μιλούν για έναν άνθρωπο με βαθιά ενσυναίσθηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης. «Ήταν νοσηλευτής ΜΕΘ, αφοσιωμένος στους βετεράνους και στους ασθενείς του. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και δεν άξιζε σε καμία περίπτωση να χάσει τη ζωή του», ανέφερε στη Daily Mail η συνάδελφός του, Ρουθ Άνγουεϊ.

Ο Άλεξ Πρέτι βρισκόταν ανάμεσα στους διαδηλωτές στη μεγαλύτερη πόλη της Μινεσότα, όπου οι αντιπαραθέσεις μεταξύ πολιτών και πρακτόρων της ICE έχουν ενταθεί δραματικά τις τελευταίες ημέρες.

Οι διαδηλώσεις πυροδοτήθηκαν τόσο από τον θάνατο μιας 37χρονης γυναίκας πριν από δύο εβδομάδες, όσο και από τη συνεχή και μαζική παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων που πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους, στο πλαίσιο της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής που στηρίζει ανοιχτά η κυβέρνηση Τραμπ.

