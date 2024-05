Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πύραυλο για να θέσει σε τροχιά δορυφόρο

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε έναν πύραυλο άγνωστης ταυτότητας από το νότιο τμήμα των δυτικών παραλίων της σήμερα Δευτέρα (27.5.24), ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας, λίγες ώρες αφότου η Πιονγκγιάνγκ είχε ενημερώσει ότι θα εκτοξεύσει έναν δορυφόρο κάποια στιγμή από σήμερα, 27 Μαΐου μέχρι τις 4 Ιουνίου.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας εξέδωσε κατεπείγουσα προειδοποίηση νωρίτερα, καλώντας τους κατοίκους της νότιας επαρχίας Οκινάουα να καλυφθούν, επικαλούμενη μια «πιθανή απειλή» από τον βορειοκορεατικό πύραυλο.

Στη συνέχεια ήρε την προειδοποίηση, διευκρινίζοντας ότι ο πύραυλος δεν αναμένεται να περάσει πάνω από ιαπωνικό έδαφος.

Η εκτόξευση αυτή είναι πιθανότατα μια προσπάθεια να θέσει η Βόρεια Κορέα σε τροχιά τον δεύτερο κατασκοπευτικό δορυφόρο της.

