Τουλάχιστον 70 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 350 οι τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τρένων στο κρατίδιο Οντίσα της ανατολικής Ινδίας.

Το Κορομαντέλ Εξπρές, που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κολκάτα στο Τσενάι, συγκρούστηκε με μια άλλη επιβατική αμαξοστοιχία, το Χόουραχ Σουπερφάστ Εξπρές, κοντά στο Μπαλασόρ, σύμφωνα με στελέχη των σιδηροδρόμων. Το δεύτερο τρένο εκτροχιάστηκε και τα βαγόνια του μπλέχτηκαν με τα συντρίμμια του πρώτου, σύμφωνα με τη σιδηροδρομική εταιρεία South Eastern Railway.

Στα πλάνα από το σημείο της καταστροφής διακρίνονται οι διασώστες που προσπαθούν να σκαρφαλώσουν στα συντρίμμια του ενός τρένου, αναζητώντας εγκλωβισμένους επιζώντες.

#India/#Odisha Triple #TrainDerailment: At least 70 people died and 350 were injured on Friday (June 2) #CoromandelExpress #BahanagaBazar #Chennai #Shalimar #Kolkata #video@DailyWorld24 pic.twitter.com/gJQbo9DV2h