Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλου στο Μοντερέι Παρκ στην Καλιφόρνια, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Associated Press.

Σημειώνεται πως το αιματηρό περιστατικό έγινε το βράδυ του Σαββάτου και στόχος του ενόπλου ήταν ένα νυχτερινό κέντρο της περιοχής.

#BreakingNews Police say at least 9 people have been killed and multiple others wounded in a #shooting in Monterey Park of #LosAngeles. The incident took place near the site of an earlier Chinese New Year celebration. #montereypark pic.twitter.com/7YbN3HABFE