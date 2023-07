Η περίφημη αρχαιοελληνική ρήση «παν μέτρον άριστον» αποδείχτηκε πέρα ως πέρα αληθινή στην περίπτωση ενός 10χρονου από τις ΗΠΑ, που για ήπιε 6 μπουκάλια νερό μέσα σε μια ώρα και αυτό τον έστειλε στο νοσοκομείο.

Το 10χρονο αγόρι από τη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ παρουσίασε σοβαρά προβλήματα μετά την κατάποση των 6 μπουκαλιών νερού σε μικρό χρονικό διάστημα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί όπως ανέφερε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WIS-TV.

O 10χρονος Ray Jordan από τις ΗΠΑ ήπιε την υπερβολική ποσότητα νερού, ενώ έπαιζε έξω κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της 4ης Ιουλίου.

«Έτρεξε έξω με τα ξαδέλφια του και άρχισε να παίζει. Έτρεχαν κάνοντας κύκλους γύρω από το σπίτι, ένα μάτσο αγόρια μαζί, πηδώντας στο τραμπολίνο», δήλωσε η μητέρα του Ray, Stacy Jordan, στο πρακτορείο.

«Ο Ρέι είχε πάει μέσα και είχε πάρει λίγο νερό. Αυτό που δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ήταν πόσο πολύ νερό πήρε», είπε, αναφέροντας ότι πήρε 6 μπουκάλια και τα ήπιε μεταξύ 8:30 και 9:30 μ.μ.

Το παιδί άρχισε λίγο μετά το 6ο μπουκάλι να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα.

«Δεν μπορούσε να ελέγξει το κεφάλι του ή τα χέρια του ή οτιδήποτε άλλο. Οι κινητικές του λειτουργίες είχαν χαθεί», δήλωσε ο πατέρας του αγοριού, Jeff Jordan.

Ένας από τους δυο γονείς πρόσθεσε: «Φαινόταν σχεδόν σαν να ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Ήταν σαν μεθυσμένος».

Οι γονείς έτρεξαν με τον γιο τους στο νοσοκομείο Παίδων της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ, Prisma Health.

South Carolina boy hospitalized after drinking too much water https://t.co/L6HJDji1kV pic.twitter.com/kjhsgtLSpv