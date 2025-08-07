ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά νέα απογραφή χωρίς τους τους «παράτυπους» μετανάστες

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την Πέμπτη (07.08.2025) μια νέα μορφή απογραφής στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιρώντας τα πρόσωπα που βρίσκονται στη χώρα χωρίς νόμιμα έγγραφα. Στόχος του: ανακατανομή των εδρών στο Κογκρέσο υπέρ των Ρεπουμπλικανών, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Μέσω της πλατφόρμας του Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Τα πρόσωπα που βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ». Ζήτησε από το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών να ξεκινήσει άμεσα την επεξεργασία μιας νέας, «πολύ ακριβούς» απογραφής, βασισμένης στα πιο πρόσφατα δεδομένα.

Καθοριστικό διακύβευμα ενόψει 2026

Η απογραφή στις ΗΠΑ πραγματοποιείται κάθε δέκα χρόνια, σύμφωνα με το Σύνταγμα, και καθορίζει τον αριθμό των εδρών στο Κογκρέσο για κάθε πολιτεία, καθώς και τους εκλέκτορες για τις προεδρικές εκλογές. Μέχρι σήμερα περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους που ζουν στη χώρα, ακόμα και όσους δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα.

Ο Τραμπ, που υποστηρίζει πως νίκησε στο Τέξας το 2024, δήλωσε ότι αυτή η νίκη θα έπρεπε να έχει δώσει στους Ρεπουμπλικανούς «πέντε επιπλέον έδρες» στις επόμενες εκλογές. Πρόσθεσε επίσης ότι η νέα απογραφή θα βασιστεί «στα αποτελέσματα και τις πληροφορίες από τις εκλογές του 2024».

Σύμφωνα με το Pew Research Center, αν οι μετανάστες χωρίς χαρτιά εξαιρούνταν από την απογραφή, αρκετές πολιτείες – όπως η Καλιφόρνια – θα είχαν χάσει έδρα ήδη από το 2020.

Αν και δεν ανακοινώθηκε ακόμη ημερομηνία για την εφαρμογή της πρότασης, η επόμενη επίσημη απογραφή προβλέπεται για το 2030. Η πρόταση του Τραμπ εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική των Ρεπουμπλικανών για ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών προς όφελός τους, όπως συμβαίνει ήδη στο Τέξας και το Οχάιο.