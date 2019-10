ΗΠΑ: Παρά τρίχα! «Οι αμερικανοί σκέφτηκαν να ανταποδώσουν»!

Έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε ένα στρατιωτικό φυλάκιο των ΗΠΑ στη βόρεια Συρία, όπως σας ενημέρωσε άμεσα το newsit.gr. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν υπήρξαν υπάρξουν τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού, όπως έγινε γνωστό από έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο αξιωματούχος, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, είπε πως δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια της έκρηξης κοντά στο Κομπάνι, στη Συρία. Η έκρηξη σημειώθηκε, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η στρατιωτική επιχείρηση της Άγκυρας στη βορειοανατολική Συρία εναντίον των Κούρδων πολιτοφυλάκων, που στηρίζει η Ουάσιγκτον.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονταν στο φυλάκιο τη στιγμή της έκρηξης, όμως δεν έχουν καταγραφεί περαιτέρω κινήσεις έκτοτε.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας διαβεβαίωσε πως το φυλάκιο του αμερικανικού στρατού δεν στοχοθετήθηκε και πως ελήφθησαν όλα τα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι καμία αμερικανική βάση δεν θα πληγεί, κατά την ανταπόδοση των πυρών που προέρχονταν από περιοχή πλησίον του αμερικανικού στρατιωτικού φυλάκιου στη Συρία.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ είπε σε δημοσιογράφους σήμερα στο Πεντάγωνο πως η Τουρκία έχει ενημερωθεί για τις αμερικανικές θέσεις στη Συρία.

«Ο τουρκικός στρατός είναι πλήρως ενήμερος… των σημείων που βρίσκονται οι αμερικανικές δυνάμεις» επισήμανε.

«Όλοι είναι πλήρως ενήμεροι ότι είμαστε ο αμερικανικός στρατός. Διατηρούμε το δικαίωμα της αυτοάμυνας» σημείωσε ο Αμερικανός στρατηγός.

Εν τω μεταξύ, η Natasha Bertrand, ανταποκρίτρια του Politico για την εθνική ασφάλεια, γράφει στο Twitter το εξής: «Ένας αξιωματούχος του πενταγώνου είπε πως η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που το προσωπικό των ΗΠΑ σκέφτηκε να ανταποδώσει ως αυτοάμυνα«!

Όλα δείχνουν πως… παρά τρίχα δεν σημειώθηκε κάτι πολύ, πολύ σοβαρό απόψε…

“A senior Pentagon official said shelling was so heavy that the U.S. personnel considered firing back in self-defense.” https://t.co/by7aleTUXq

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) October 11, 2019