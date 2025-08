ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη στρατιωτική βάση Fort Stewart στη Τζόρτζια – Τραυματίστηκαν πέντε στρατιώτες

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τέθηκε το πρωί της Τετάρτης (06.08.2025) η στρατιωτική βάση Fort Stewart στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της στρατιωτικής βάσης σε μήνυμα στημ επίσημη σελίδα στο Facebook, πέντε στρατιώτες τραυματίστηκαν από το περιστατικό. «Όλοι οι στρατιώτες έλαβαν πρώτες βοήθειες επί τόπου και μεταφέρθηκαν στο Winn Army Community Hospital για περαιτέρω περίθαλψη. Δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα», τονίζεται.

«Οι εγκαταστάσεις τέθηκαν σε lockdown στις 11:04 (πρωί, τοπική ώρα) και αρχές βρίσκονται στο σημείο», ανέφερε νωρίτερα η διοίκηση, προσθέτοντας ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή της 2ης Ομάδας Μάχης Τεθωρακισμένων.

BREAKING: Soliders run to shelter as active shooter situation at Fort Stewart unfolds



They are STILL on lockdown, as a potential SECOND shooter could be in the vicinity



MULTIPLE casualties reported



