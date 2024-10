ΗΠΑ: Συναγερμός στο FBI μετά τη διαρροή άκρως απόρρητων εγγράφων για την σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και το FBI για τη διαρροή πολλών «άκρως απόρρητων εγγράφων» που σχετίζονται με την επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Τα έγγραφα που σχετίζονται με την επίθεση στο Ιράν, διέρρευσαν πρόσφατα και εμφανίζονται σε κανάλια στο Telegram που συνδέονται με το Ιράν.

Σύμφωνα με μια Πηγή, πιστεύεται ότι τα έγγραφα είναι πιθανό να διέρρευσαν στο διαδίκτυο από μέλος του στρατού των ΗΠΑ. Πρόκειται για μια διαρροή, παρόμοια με αυτή των εγγράφων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία έγινε τον Απρίλιο του 2023 και συνδέθηκε με έναν αεροπόρο της Εθνικής Φρουράς της Αεροπορίας της Μασαχουσέτης.

