ΗΠΑ: Το FBI κάνει έρευνα στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ

Το FBI πραγματοποιεί σήμερα, Παρασκευή (22/8/2025), έρευνα στην κατοικία του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ και νυν σφοδρού επικριτή του, για να διαπιστώσουν αν έχει στην κατοχή του απόρρητα αρχεία από την θητεία του ως σύμβουλος του Τραμπ.

Οι πράκτορες του FBI ξεκίνησαν την έρευνα στις 07.00 τοπική ώρα στο σπίτι του Μπόλτον στο Μέριλαντ μετά από εντολή του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ερευνας Κας Πατέλ για να ερευνήσουν εάν και εφόσον ο Μπόλτον έχει στην κατοχή του αρχεία από την θητεία του με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία θα ήταν παράνομο να κατέχει.

«ΚΑΝΕΙΣ δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου…πράκτορες του FBI επί το έργον», έγραψε ο Πατέλ στο Χ λίγη ώρα μετά την έναρξη της έρευνας χωρίς να κατονομάσει τον Μπόλτον.

NO ONE is above the law… @FBI agents on mission — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 22, 2025

Ο Τζον Μπολτον υπηρέτησε ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Εθνη και ως σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Από τότε έχει μετατραπεί σε σφοδρό επικριτή του Αμερικανού προέδρου και δηλώνει ότι ο Τραμπ είναι ανίκανος για το αξίωμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αφαίρεσε από τον Μπόλτον την προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας που του είχε χορηγηθεί αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι δεχόταν απειλές κατά της ζωής του από το Ιράν και τον αποκάλεσε «βλάκα» ενώ του στέρησε επίσης κάθε πρόσβαση σε δεδομένα εθνικής ασφάλειας και πληροφοριών.

Russia has not changed its goal: drag Ukraine into a new Russian Empire. Moscow has demanded that Ukraine cede territory it already holds and the remainder of Donetsk, which it has been unable to conquer. Zelensky will never do so. Meanwhile, meetings will continue because… — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 22, 2025

Πριν λίγη ώρα ο Μπόλτον έγραψε στο Χ σχολιάζοντας το θέμα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία: «Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τον στόχο της: να σύρει την Ουκρανία σε μία νέα Ρωσική Αυτοκρατορία. Στο μεταξύ, οι συναντήσεις θα συνεχισθούν διότι ο Τραμπ θέλει ένα Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν βλέπω αυτές τις συνομιλίες να προoδεύουν».

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιανουάριο μάλιστα, κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα κατηγορώντας τον Τζον Μπόλτον ότι αποκάλυψε «ευαίσθητες πληροφορίες» από την περίοδο κατά την οποία υπηρετούσε τον Λευκό Οίκο, από το 2018 έως το 2019.

Ο Τζον Μπόλτον είχε καταγγείλει ότι υπήρξε στόχος σχεδίου δολοφονίας που έγινε από το Ιράν την περίοδο 2021-2022 και τον Ιανουάριο είχε δηλώσει ότι «η απειλή παραμένει». Η Τεχεράνη ήθελε, όπως λέει εκείνος, να εκδικηθεί τον θάνατο του στρατηγού Κάσεμ Σολεϊμάνι, στις 3 Ιανουαρίου 2020, από πλήγμα drone στο Ιράκ σε επίθεση που έγινε κατά διαταγή του Τραμπ.

Από την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Τζον Μπόλτον είχε αρχίσει να παίρνει θέση κατά της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ ενώ πρόσφατα, είχε επικρίνει την συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν στη Αλάσκα.