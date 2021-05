Εννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Μεταξύ των νεκρών είναι και τρία παιδιά.Λίγο νωρίτερα, Παλαιστίνιοι υγειονομικοί ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν σε αυτούς τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Το απόγευμα εκατοντάδες Εβραίοι πιστοί εκκένωσαν σήμερα το απόγευμα το Δυτικό Τείχος, το γνωστό και ως Τείχος των Δακρύων, στην Ιερουσαλήμ.

Η εκκένωση αποφασίσθηκε μετάτις συγκρούσεις που προηγήθηκαν το πρωί στην Πλατεία Τεμενών και έπειτα από ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Μόλις ήχησε συναγερμός στην Ιερουσαλήμ. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να απομακρύνουν εκατοντάδες ανθρώπους» που είχαν συγκεντρωθεί στο Τείχος και να τους μεταφέρουν σε ασφαλέστερα μέρη, ανέφερε η αστυνομία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εκτοξεύτηκαν επτά ρουκέτες από την Γάζα, και συναγερμοί ενεργοποιήθηκαν στην Ιερουσαλήμ και τις γύρω περιοχές. Πρόσθεσε πως συνεχίζεται η εκτόξευση ρουκετών από τον παλαιστινιακό θύλακα με στόχο το νότιο Ισραήλ.

Three rockets fired from #Gaza towards #Jerusalem . One landed near Abu Ghosh. pic.twitter.com/WQzwcwB2JN

Μάλιστα τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 9 νεκρούς παλαιστίνιους όπως μεταδιδει το trt

Η πορεία των χιλιάδων νέων Ισραηλινών που ήταν προγραμματισμένη για απόψε το βράδυ στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, προκειμένου να γιορταστεί η Ημέρα της πόλης, ματαιώθηκε λόγω των ταραχών που σημειώθηκαν νωρίτερα, ανακοίνωσαν οι οργανωτές.

BREAKING: Red alert sirens in Jerusalem, civilians run for cover.

At least 7 rockets were fired at Israel by the Palestinian Islamic Jihad in Gaza pic.twitter.com/gpaERseprb