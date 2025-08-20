Ισραήλ: Επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας

Το Ισραήλ είναι έτοιμο όπως όλα δείχνουν να καταλάβει την Πόλη της Γάζας καθώς επιστράτευσε 60.000 εφέδρους για τον σκοπό αυτό.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς διέταξε σήμερα την επιστράτευση 60.000 εφέδρων, αφού έδωσε το πράσινο φως για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, εν μέσω μεσολάβησης για την επίτευξη εκεχειρίας στον παλαιστινιακό θύλακα και την απελευθέρωση των ομήρων.

Το συμβούλιο ασφαλείας της κυβέρνησης, στο οποίο προεδρεύει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενέκρινε στις αρχές Αυγούστου σχέδιο για την ανάληψη του ελέγχου της πόλης αυτής και γειτονικών καταυλισμών Παλαιστινίων προσφύγων, την ανάληψη του ελέγχου της ασφάλειας στο σύνολο του παλαιστινιακού θύλακα, την απελευθέρωση των ομήρων και τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Μετά την επίθεση της Χαμάς σε κιμπούτς του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, εκατοντάδες ήταν οι άνθρωποι που αιχμαλωτίστηκαν με την κίνηση αυτή της Χαμάς να πυροδοτεί τον πόλεμο που μαίνεται μέχρι σήμερα και έχει προκαλέσει τεράστια ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Κατς «ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας», πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε το υπουργείο του στο AFP. Επίσης «ενέκρινε την έκδοση εντολών επιστράτευσης των απαραίτητων εφέδρων για την εκπλήρωση της αποστολής”, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 60.000.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ενέκρινε εξάλλου “ανθρωπιστικές προετοιμασίες για την απομάκρυνση” πληθυσμών από την Πόλη της Γάζας.

Εδώ και πάνω από μία εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει καταλάβει σε πάνω από 22 μήνες πολέμου περίπου το 75% του παλαιστινιακού θύλακα, ενέτεινε τα πλήγματά του και τις χερσαίες επιχειρήσεις του στην Πόλη της Γάζας και γειτονικούς καταυλισμούς Παλαιστινίων προσφύγων, που θεωρούνται τα τελευταία προπύργια της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό ιστότοπο Walla, «η μεραρχία 99 είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την κατάληψη της συνοικίας Ζεϊτούν», στην Πόλη της Γάζας, ενώ ο «επόμενος στόχος» είναι η γειτονική Σάμπρα.

«Οι εκρήξεις δεν σταματούν στην Αλ Σάμπρα. Μας πυροβολούν τα άρματα μάχης και το πυροβολικό, καθώς και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», διηγήθηκε χθες, Τρίτη, στο AFP ένας κάτοικος, ο Χουσέιν αλ Νταΐρι.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν εκεί για να διαλύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς.

Οι προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου

Ο ισραηλινός υπουργός, έλαβε την απόφαση αυτή, δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση από τη Χαμάς ότι αποδέχεται νέα πρόταση των μεσολαβητών δηλαδή της Αιγύπτου, Κατάρ και ΗΠΑ, για εκεχειρία 60 ημερών συνοδευόμενη από την απελευθέρωση των ομήρων σε δύο στάδια.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη αντιδράσει επισήμως μέχρι στιγμής. Ωστόσο κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν «έχει αλλάξει» πολιτική και συνεχίζει «να αξιώνει την απελευθέρωση» όλων των ομήρων «σύμφωνα με τις αρχές που όρισε το υπουργικό συμβούλιο για να τερματιστεί ο πόλεμος».

«Βρισκόμαστε στην τελική, αποφασιστική φάση κατά της Χαμάς και δεν θα αφήσουμε κανέναν όμηρο πίσω», πρόσθεσε η κυβερνητική πηγή.

Χαιρετίζοντας την «πολύ θετική» απάντηση της Χαμάς, το Κατάρ είχε υπογραμμίσει νωρίτερα πως η πρόταση αναπαράγει «σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν» αμερικανικό σχέδιο το οποίο είχε αποδεχθεί προηγουμένως το Ισραήλ.

Το κείμενο στηρίζεται σε προηγούμενο σχέδιο του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ: απελευθέρωση δέκα ομήρων που είναι ακόμα ζωντανοί και επιστροφή των σορών 18 νεκρών ομήρων, με αντάλλαγμα εκεχειρία 60 ημερών και διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον ισραηλινό δημόσιο ραδιοσταθμό Kan.

Υπουργοί της άκρας δεξιάς της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως αυτός της Εθνικής Ασφάλειας, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, προειδοποίησαν τον Νετανιάχου να μην «ενδώσει στη Χαμάς».

Δύο προηγούμενες εκεχειρίες, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, είχαν επιτρέψει την επιστροφή ζωντανών και νεκρών ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιαστινίων κρατούμενων.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, το Ισραήλ πολιορκεί στη Γάζα πάνω από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους που απειλούνται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες πως προκαλεί εσκεμμένα λιμό και δηλώνει ότι έδωσε άδεια για την είσοδο επιπλέον βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα που αντιμετωπίζει ανθρωπιστική καταστροφή.

Η επίθεση και οι όμηροι

Στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 της Χαμάς στο Ισραήλ έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα στοιχεία.

Από τους 251 ομήρους που απήχθηκαν εκείνη την ημέρα, οι 49 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα και από αυτούς οι 27 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον στρατό.

Στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους 62.064 άνθρωποι στη Γάζα, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τα οποία κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.