Συγκινητικές είναι οι φωτογραφίες από το Ισραήλ και τη στιγμή της επανένωσης της 4χρονης Avigail Idan, της ομήρου που απελευθέρωσε χθες (26.11.2023) η Χαμάς και σήμερα βρέθηκε στην αγκαλιά των θείων της, καθώς οι γονείς της δολοφονήθηκαν από τους τρομοκράτες…

Η ιστορία της Avigail Idan έχει συγκλονίσει τον πλανήτη. Η Χαμάς την απήγαγε από το κιμπούτς Kfar Aza στις 7 Οκτωβρίου, την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος με το Ισραήλ και την κράτησε όμηρο για 51 ημέρες, πριν την απελευθερώσει χθες.

Οι φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Schneider Children Medical Center και το πρακτορείο Reuters, με το χαμόγελο της 4χρονης να ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. Οι θείοι της, η Liron και ο Zuli αλλά και ο παππούς της, Eitan, μαζί με τη γιαγιά της, Shlomit, την κρατούν στην αγκαλιά τους.

Ο εφιάλτης της 4χρονης έλαβε τέλος χθες, καθώς επέστρεψε στο Ισραήλ, μακριά από τα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς. Όπως είπε ο Τζο Μπάιντεν, «αυτό που πέρασε είναι αδιανόητο».

Η Avigail Idan απήχθη από το κιμπούτς Kfar Aza νωρίς το πρωί του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου, δηλαδή πριν από 51 ημέρες, όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης. Ήταν η νεαρότερη αιχμάλωτη Αμερικανή υπήκοος της Χαμάς.

Οι τρομοκράτες μπούκαραν στο σπίτι της και δολοφόνησαν τη μητέρα της μπροστά στα μάτια της. Από τον τρόμο της, έτρεξε στην αγκαλιά του πατέρα της. Ο πατέρας της μπήκε μπροστά της και έβαλε το σώμα του ως ασπίδα για να την προστατέψει. Οι τρομοκράτες της Χαμάς τον δολοφόνησαν και αυτόν…

Η 4χρονη προσπάθησε να τους ξεφύγει, όμως οι τρομοκράτες της Χαμάς την απήγαγαν και την κράτησαν αιχμάλωτη μέχρι σήμερα. Η οικογένεια που απέμεινε στην Avigail Idan είναι τα αδέρφια της, τα οποία κατάφεραν να ξεφύγουν από την κτηνωδία, όπως και οι θείοι της και οι παππούδες της.

"I wish I were there to hold her," Biden says, referring to the 4-year-old American hostage, Abigail, released by Hamas. WATCH pic.twitter.com/UL05TQkQ4I