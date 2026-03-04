Ισραήλ: Η συγκλονιστική στιγμή που δημοσιογράφοι διακόπτουν το γύρισμα και «τρέχουν» για τα καταφύγια ενώ ηχούν σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Το δικό τους θρίλερ ζουν οι δημοσιογράφοι που έχουν σπεύσει στις χώρες της Μέσης Ανατολής για να καλύψουν τα γεγονότα που συγκλονίζουν παγκοσμίως. Σοκ προκαλεί βίντεο που δείχνει δημοσιογράφους του CNN να ακούν ειρήνες και να τρέχουν να βρουν καταφύγιο τη στιγμή που έκαναν εκπομπή για το κανάλι σε ταράτσα κτιρίου στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ.

Οι ανταποκριτές του CNN στο Τελ Αβίβ λοιπόν βρέθηκαν για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς οι σειρήνες αεράμυνας ήχησαν στην πόλη λόγω πιθανότατα εισερχόμενων πυραύλων.

Όπως φαίνεται απο βίντεο που δημοσιεύτηκε από τη στιγμή που ακούγονται οι σειρήνες, οι δημοσιογράφοι με μεγάλη ψυχραιμία διακόπτουν την εκπομπή, βγάζουν γρήγορα τα μικρόφωνά τους, παίρνουν άλλες κάμερες και σύνεργα και ξεκινάνε να κατευθύνονται γρήγορα προς το καταφύγιο χωρίς να σταματάνε να καταγράφουν τα γεγονότα, απ’ ότι φαίνεται.

«Έχουμε πιθανότατα νέους πυραύλους να επιτίθονται, οπότε θα κλείσουμε τα μικρόφωνα… πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

HOLY CRAP AS the broadcast was rolling on cnn, all HELL BROKE loose: “We have things COMING IN, so we are going to un-mic… we do need to move pretty quickly.”



“Now, while sheltering at that time, we heard a number of large blasts, and that’s, that’s what you hear as they… pic.twitter.com/EfOz9h1o5Z — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) March 4, 2026

«Τώρα, ενώ βρισκόμασταν στο καταφύγιο εκείνη τη στιγμή, ακούσαμε μια σειρά από μεγάλες εκρήξεις, και αυτό είναι που ακούτε όταν τις αναχαιτίζουν».