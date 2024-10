Ισραήλ: Νέο βομβιστικό μπαράζ με 11 νεκρούς στην καρδιά της Βηρυτού – Στόχος, στέλεχος της Χεζμπολάχ

Η Μέση Ανατολή φλέγεται. Το Ισραήλ εξαπέλυσε ένα ακόμη βομβιστικό μπαράζ στο Λίβανο με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 48 τραυματίες.

Ο βομβαρδισμός του Ισραήλ, το βράδυ της Πέμπτης (10.10.2024) είχε στοχο την κεντρική Βηρυτό στον Λίβανο, μια συνοικία της η οποία δεν είχε χτυπηθεί μέχρι τώρα, μετέδωσε το λιβανέζικο πρακτορείο ANI.

Η επίθεση αυτή έγινε στην καρδιά της λιβανέζικης πρωτεύουσας, που σπανίως πλήττεται αφότου ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επικεντρώνεται κυρίως στα νότια προάστια της Βηρυτού, το προπύργιο της σιιτικής οργάνωσης.

דיווחים: יעד התקיפה הישראלית בביירות הוא ופיק ספא, האחראי על התיאום והקישור בחיזבאללה, היה האיש למשימות מיוחדת של נסראללה https://t.co/2BKcxldfQK pic.twitter.com/WXJmYiNAil — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) October 10, 2024

Israel just bombed twice a highly condensed area in #Beirut in Noueiri neighborhood. Few minutes ago this happened. pic.twitter.com/SvszwLnzOD — محمد/Moe (@monajem) October 10, 2024

Το πλήγμα στις συνοικίες Ρας αλ Νάμπεχ και Νουέιρι είναι το τρίτο στην πρωτεύουσα από τις 23 Σεπτεμβρίου.

Massive Destruction tonight in Beirut, following several Israeli Precision-Airstrikes against a Complex of High-Rise Residential Buildings. pic.twitter.com/8uPNDSZOOa — OSINTdefender (@sentdefender) October 10, 2024

Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στις λιβανέζικες υπηρεσίες ασφαλείας, το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο «τουλάχιστον» ένα στέλεχος της Χεζμπολάχ.

Μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι άκουσε τρεις εκρήξεις και είδε πυκνό μαύρο καπνό να απλώνεται πάνω από την πόλη.