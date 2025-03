Ισραήλ: Πολλοί τραυματίες μετά από επίθεση με μαχαίρι στη Χάιφα

Αρκετοί άνθρωποι φέρονται να τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι στο εμπορικό κέντρο Lev HaMifratz στη Χάιφα το πρωί της Δευτέρας (03.03.2025), σύμφωνα με την αστυνομία.

«Υπάρχουν αρχικές ενδείξεις για πολλά θύματα, αν και η κατάστασή τους παραμένει αδιευκρίνιστη», ανέφερε η αστυνομία για την επίθεση με μαχαίρι στη Χάιφα του Ισραήλ.

Από την πλευρά της η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων επεσήμανε ότι πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων δύο σε κρίσιμη κατάσταση.

Documentation from the scene of the attack in Haifa, once again innocents are harmed by cruel terrorists pic.twitter.com/DmlFgLS1yk