Ισχυρός σεισμός στην Αλάσκα! Προειδοποίηση για τσουνάμι!

Το αμερικανικό γεωδυναμικό Ινστιτούτο δίνει την ισχύ του σεισμού στο 7, 2 της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο του σεισμού 12 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Άνκορατζ στην Αλάσκα. Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο δίνει τον σεισμό στο 7,1 της κλίμακας Ρίχτερ.

Οι κάτοικοι της πόλης Άνκορατζ τρομοκρατήθηκαν από τον μεγάλης ισχύος σεισμό και έτρεξαν έξω από τα σπίτια τους. Σε αναρτήσεις τους στα σόσιαλ μίντια φαίνεται η δύναμη του σεισμού και οι μεγάλες ζημιές!

Ο ισχυρός σεισμός στην Αλάσκα προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και αγωγούς υδροδότησης, όπως ανάρτησε ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Ράιαν Ζίνκε.

“ΙΣΧΥΡΟΣ σεισμός στην Αλάσκα”, ανέφερε ο Ζίνκε με tweet του. “Αναφορές για σοβαρές ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και αγωγούς υδροδότησης. Μετασεισμοί είναι πιθανοί. Απειλή για τσουνάμι γύρω από ολόκληρη την ακτή του Ειρηνικού”, πρόσθεσε.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός 7 βαθμών που σημειώθηκε την Παρασκευή στις 08:29 τοπική ώρα (19:29 ώρα Ελλάδας) ταρακούνησε κτίρια στην πόλη Άνκορατζ, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι.

“Ο σεισμός ήταν τόσο ισχυρός και ταρακούνησε σπίτια σε όλη την περιοχή”, ανέφερε η τοπική εφημερίδα Anchorage Daily News. Πολλοί βρήκαν καταφύγιο κάτω από γραφεία, ή σε εξωτερικούς χώρους. Το Πανεπιστήμιο Άνκορατζ της Αλάσκας έκλεισε τις εγκαταστάσεις και ζήτησε από τους εργαζομένους να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πόλης διεκόπη μέχρι να γίνει εκτίμηση των ζημιών.

#Breaking Video showing #Earthquake as it happened in #Anchorage #Alaska . Possibly inside of a classroom https://t.co/ba1GlyIEZH

— Twitsnoop (@Twitsnoop) 30 Νοεμβρίου 2018