Καναδάς: Επιτρέπεται η χρήση κάνναβης από πιλότους – Η μόνη προϋπόθεση!

Η νέα αυτή πολιτική τίθεται σε εφαρμογή άμεσα στον Καναδά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Transport Canada, κανείς δεν πρέπει να εργάζεται “υπό την επήρεια οποιουδήποτε ναρκωτικού”.

Τον Οκτώβριο του 2018 ο Καναδάς έγινε η πρώτη αναπτυγμένη χώρα του κόσμου που νομιμοποίησε τη χρήση κάνναβης. Από τότε, διάφορες βιομηχανίες έχουν εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς και αν επιτρέπεται η χρήση στους εργαζόμενους.

