Κατάσκοπο της CIA άφησε ελεύθερο για χάρη του Τραμπ ο Κιμ Γιονγκ Ουν – video

Ο 67χρονος πάστορας και επιχειρηματίας ήταν ένας από τους τρεις Αμερικανούς που απελευθερώθηκαν τον Μάιο του 2018 από τον Κιμ Γιονγκ Ουν μολονότι δύο χρόνια νωρίτερα είχαν καταδικαστεί για «κατασκοπεία υπέρ της Νότιας Κορέας». Και οι τρεις αποφυλακίστηκαν λίγο πριν από την ιστορική συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Ex-North Korea prisoner Kim Dong-chul says he was a CIA spy – NEWPAPER24 https://t.co/OAaeGg4pqQ

— Newpaper24 (@newpaper24) September 6, 2019