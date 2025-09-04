Καβάλα: Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανή που πήγε για μπάνιο με τον σύζυγό της στο Οφρύνιο και εξαφανίστηκε

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση της 59χρονης Βρετανή από την Καβάλα, που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς την Παρασκευή 01.08.2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 59χρονη Βρετανή Michele Bourda, εντοπίστηκε νεκρή, αποκάλυψε ο συντετριμμένος σύζυγός της, Chris, που ηγήθηκε της αναζήτησης της άτυχης γυναίκας.

Η ίδια βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της στην παραλία Οφρυνίου, στην Καβάλα. H Daily Mail, όπου μίλησε ο Chris, λέει ότι ο ίδιος κοιμόταν ξαπλώστρα του και όταν ξύπνησε η σύζυγός του είχε εξαφανιστεί. Η σορός της άτυχης γυναίκας, εντοπίστηκε στο Φιδονήσι, περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από την παραλία που βρίσκονταν για τελευταία φορά.

Ο 66χρονος Κρις Μπούρντα μίλησε για πρώτη φορά για την εξαφάνιση της συζύγου του, Μισέλ, 59 ετών, που χάθηκε από την παραλία Οφρυνίου, στην Καβάλα, κατηγορώντας μεταξύ άλλων τις αρχές για καθυστερήσεις στις έρευνες.

Η Michele Bourda είχε αφήσει όλα τα προσωπικά της αντικείμενα πάνω στην ξαπλώστρα, ακόμη και την πετσέτα της, αλλά η ίδια δεν βρέθηκε πουθενά.

Μιλώντας στη Daily Mail από την Ελλάδα, όπου συνεχίζει να αναζητά τη γυναίκα του, ο Chris Bourda περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν χαθεί:

«Ήταν χαρούμενη εκείνη την ημέρα. Κάναμε μια μικρή βουτιά, αν και είχε αέρα και λίγα κύματα. Μετά παρήγγειλε μερικές κρέπες και είπε ότι μπορούσαμε να κοιμηθούμε λίγο. Δυστυχώς, αποκοιμήθηκα πρώτος και όταν ξύπνησα, δεν ήταν πουθενά».

Σύμφωνα με την περιγραφή του, άρχισε αμέσως να την ψάχνει: «Έτρεξα στις τουαλέτες, χτύπησα την πόρτα των γυναικών αλλά δεν ήταν μέσα. Μετά γύρισα γρήγορα στην παραλία και κοίταξα ξανά στη θάλασσα. Ρώτησα τους ανθρώπους πίσω μας αν την είχαν δει, είπαν όχι, αλλά αργότερα έστειλαν μια φωτογραφία στην αστυνομία όπου φαινόμασταν να τρώμε κρέπες».

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Πήγα γρήγορα στον σερβιτόρο και του είπα ότι η γυναίκα μου χάθηκε, τον ρώτησα αν την είχε δει. Εκείνος άρχισε να γελάει».

«Βρήκαν το πτώμα της. Δυστυχώς, το περίμενα αυτό», λέει σήμερα, που εντοπίστηκε η σορός της.