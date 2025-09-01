Κιλιμάντζαρο: Πλιάτσικο μετά το σοβαρό τροχαίο με 8 Έλληνες τραυματίες – «Έκανα συνέχεια τσεκ στον εαυτό μου, ότι ακόμα ζω»

Οι εικόνες από το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν έλληνες ταξιδιώτες στο Κιλιμάντζαρο στην Αφρική, συγκλονίζουν- Με ένα σφυρί, διασώστης προσπαθεί να μπει στο βανάκι που έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών για να βοηθήσει τους τραυματίες.

Οι 8 τραυματίες παραμένουν εγκλωβισμένοι και χρειάζονται βοήθεια. Το κάθε λεπτό είναι κρίσιμο για τη ζωή τους.

Στο σημερινό (01.09.2025) Live News, μίλησαν δύο από τους τραυματίες, που προσπαθούν να αφήσουν πίσω τον εφιάλτη που έζησαν – 10 χιλιόμετρα πριν φτάσουν στο αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο για να επιστρέψουν στην Ελλάδα, το βαν που τους μετέφερε συγκρούστηκε με τρακτέρ.

«Ήταν τεράστιο σοκ, δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο τροχαίο σοβαρό. Δεν έπαθα κάτι σοβαρό, άκουσα τον αδερφό μου να σφαδάζει από πόνους», είπε τραυματίας.

Το τροχαίο στο Κιλιμάντζαρο σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου 2025 και στο σημείο εκτυλίχθηκαν αυτές οι εικόνες. Περαστικοί προσπαθούσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες και να σώσουν ζωές.

Ο αδερφός του άντρα που μίλησε στο Live News, έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά απ’ όλους. Έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο στο Ναϊρόμπι της Κένυας και οι γιατροί αισιοδοξούν πως έχει αποφύγει τον κίνδυνο.

Το ατύχημα έζησε και η Νάντια που καθόταν στις πίσω θέσεις του βαν με την αδερφή της.

Οι τραυματίες εκλιπαρούν για βοήθεια, αλλά αρχικά δεν μπορεί να τους προσεγγίσει κανείς.

«Έκανα συνέχεια τσεκ στον εαυτό μου, ότι ακόμα ζω. Αγχωνόσουν να δεις αν ακόμα ζεις», είπε η Νάντια.

Οι οδηγοί τόσο του βαν όσο και του τρακτέρ εξαφανίστηκαν μετά τη σύγκρουση και άφησαν αβοήθητους τους εγκλωβισμένους τραυματίες. Κάποιοι εκείνα τα δραματικά λεπτά προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση για να κάνουν πλιάτσικο στα πράγματα των τραυματιών.

Οι δύο σοβαρά τραυματίες, μεταφέρθηκαν στο Ναϊρόμπι όπου υπήρχε γιατρός και εξοπλισμός για τις απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις. Ο ένας τραυματίας έχει ήδη χειρουργηθεί, ενώ για τον δεύτερο οι γιατροί συνιστούν τουλάχιστον δύο εβδομάδες ακινησίας ώστε να επουλωθούν τα κατάγματα στη λεκάνη.