«Κόλαση» στο Twitter με αυτό το… κεφάλι!

Είναι γνωστό πως οι χρήστες του Twitter δεν… θέλουν και πολύ για να προκαλέσουν πανικό με τα σχόλιά τους.

Ωστόσο η συγκεκριμένη περίπτωση είναι… πρώτης τάξης υλικό από μόνη της!

Άσχετα με οτιδήποτε μπορεί να σκεφτήκατε με την… πρώτη ματιά, πρόκειται για την πλούσια κόμη μιας γυναίκας! Με αποχρώσεις του ξανθού και του ροζ και μια περίτεχνη πλεξούδα, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό αλλά και… λίγο πονηρό.

Διότι δεν είναι λίγοι οι χρήστες του Twitter που λένε ξεκάθαρα πως θυμίζει ανδρικό μόριο.

Την φωτογραφία ανήρτησε αρχικά από έναν λογαριασμό με το όνομα Roberta, από την Βραζιλία, ενώ «απογειώθηκε» όταν την φωτογραφία μοιράστγηκε επίσης η μπλόγκερ Stephanie Yeboah.

Με πάνω από 33.000 likes και περισσότερα από 10.000 retweets, η φωτογραφία αυτή έχει μετατραπεί στο απόλυτο viral των τελευταίων ημερών!

I must be tired because I thought this was the throbbiest of penises. https://t.co/nX5jH5oVC9

