Δεν φαίνεται να βάζουν μυαλό οι κάτοικοι της Γουχάν... Εννέα μήνες μετά την εμφάνιση του κορονοϊού στην πόλη τους, εκεί απ’ όπου ξεκίνησε η φονική επιδημία προκαλώντας χιλιάδες θανάτους οι εικόνες προκαλούν σοκ.

Οι κάτοικοι μπορεί να έμειναν κλεισμένοι στα σπίτια τους σε καραντίνα πάνω από 2,5 μήνες, ωστόσο, φαίνεται πως τα ξέχασαν όλα γρήγορα.

Χιλιάδες κάτοικοι ο ένας πάνω στον άλλον βρέθηκαν σε ένα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής. Υπολογίζεται ότι συμμετείχαν 8.000 θεατέ σε ένα υδάτινο πάρτι και αυτό στην πόλη των 11.000.000 πολιτών από όπου ξεκίνησε η διασπορά του κορονοιού σε όλο τον κόσμο.

Thousands of partygoers packed out a water park in Wuhan, where the coronavirus first emerged last year, as the city edges back to normal life. pic.twitter.com/J9PHZxLabu