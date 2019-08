Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα: Ποια είναι η γυναίκα που θέλει να διαδεχτεί τη Λαγκάρντ στο ΔΝΤ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το χρίσμα για την ηγεσία του ΔΝΤ στην Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα από τη Βουλγαρία αλλά ίσως αυτό να μην είναι αρκετό για να διαδεχτεί η πολύπειρη διπλωμάτης την Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία του οργανισμού.

Το ΔΝΤ έχει ορίσει το όριο των 65 ετών για τον επικεφαλής του και η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα γίνεται 66 ετών στις 13 Αυγούστου. Είτε λοιπόν το ΔΝΤ θα αλλάξει τους κανόνες του και θα την ορίσει επικεφαλής του είτε η Βουλγάρα οικονομολόγος θα χάσει και αυτή τη μάχη.

Και αυτό γιατί η Γκεοργκίεβα ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που προτάθηκαν για τη διαδοχή του Ντόναλντ Τουσκ στη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και για τη θέση του γγ του ΟΗΕ. Στην πρώτη περίπτωση, πριν από μερικές εβδομάδες, έχασε τη θέση από τον Βέλγο Σαρλ Μισέλ, ενώ το 2016 επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έγινε τελικά ο Πορτογάλος πρώην πρωθυπουργός Αντόνιο Γκουτέρες.

Η Ε.Ε., αφήνοντας εκτός τον πρώην πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπουμ, έδωσε το χρίσμα της για το ΔΝΤ στην Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δεύτερη σήμερα στην ιεραρχία της Παγκόσμιας Τράπεζας, μια γυναίκα με μεγάλη εμπειρία στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα. Θεωρείται ιδανική για τη θέση καθώς αξιοποιεί την ικανότητά της να πείθει και να δημιουργεί συναίνεση.

Έχει πολύχρονη εμπειρία σε θεσμούς και διοικητικές θέσεις. Στα υπέρ της προσμετράται επίσης το ότι είναι από χώρα της ανατολικής Ευρώπης. Στην Παγκόσμια Τράπεζα, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής της καριέρας, πριν γίνει γενική της διευθύντρια το 2017, απέκτησε εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η 65χρονη οικονομολόγος κατείχε εξάλλου τη θέση της Επιτρόπου της ΕΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια από το 2010 έως το 2014, αφού χρειάστηκε να αντικαταστήσει την τελευταία στιγμή τον αρχικό υποψήφιο της Βουλγαρίας. Η Γκεοργκίεβα ήταν επίσης για έναν χρόνο, από το 2015 έως το 2016, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γιούνκερ αρμόδια για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους.

Έχει φήμη αξιωματούχου με ενέργεια και πείσμα, «που γνωρίζει πώς να δείχνει ατσάλινο χαρακτήρα όταν υπερασπίζεται μια υπόθεση που ενστερνίζεται ολόκαρδα», όπως περιέγραφε διπλωμάτης κατά την πρώτη της θητεία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα προέρχεται από μια οικογένεια χαμηλού βιοτικού επιπέδου. Όποιος μπαίνει στο προφίλ της στο twitter το πρώτο tweet που βλέπει είναι μια παλιά φωτογραφία και μια συγκινητική ανάρτηση από την ίδια. Μια ανάρτηση για τα όσα κατάφερε, καθώς ήταν η πρώτη από την οικογένειά της που κατάφερε να πάρει διδακτορικό.

«Οι παππούδες μου είναι πολλή λίγη μόρφωση. Οι γονείς μου τελείωσαν το λύκειο. Ήμουν η πρώτη από την πολυπληθή οικογένειά μου που πήρε διδακτορικό. Από ένα χωριό της Βουλγαρίας στη θέση του διευθύνοντα συμβούλου της Παγκόσμιας Τράπεζας», γράφει.

My grandparents had very little education. My parents finished high school. I was the first in my extended family to get a PhD. From a village in Bulgaria to CEO of the @worldbank — this is what possibility looks like! #InheritPossibility pic.twitter.com/A3UcXh1B4D

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) May 25, 2018