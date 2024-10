Ξεκίνησε η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν – Ισχυρές εκρήξεις σε Τεχεράνη και Καράτζ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ιράν τα ξημερώματα του Σαββάτου (26/10/2024) σε αντίποινα για την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε την 1η Οκτωβρίου.

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη και την πόλη Καράτζ, στα δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν, όπως μεταδίδει η ιρανική τηλεόραση, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση.

Σε ανακοίνωση των IDF υπογραμμίζεται ότι στόχοι είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Το καθεστώς του Ιράν και οι πληρεξούσιοί του στην περιοχή επιτίθενται ανηλεώς εναντίον του Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου – σε επτά μέτωπα – συμπεριλαμβανομένων απευθείας επιθέσεων από το ιρανικό έδαφος», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

Insane footage tonight, reportedly from Tehran skies where Israel is continuing with its attack on the Islamic regime in Iran: pic.twitter.com/MDXuv56SE1

«Όπως κάθε κυρίαρχη χώρα στον κόσμο, το Ισραήλ έχει δικαίωμα και καθήκον να απαντήσει», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαμηνύουν ότι θα κάνουν «ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούν το κράτος και τον λαό του Ισραήλ».

In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel—right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran.



The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking… pic.twitter.com/OcHUy7nQvN