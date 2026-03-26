Λευκός Οίκος: Μυστήριο με βίντεο που ανέβηκαν κατά λάθος σε X και Instagram και αναφορές για πιθανό πυρηνικό πλήγμα στο Ιράν

Φρενίτιδα εικασιών έχουν προκαλέσει δύο βίντεο που δημοσιεύθηκαν κατά λάθος και γρήγορα διαγράφηκε τον ένα από αυτά, από τον λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Χ και το Instagram. Τα βίντεο υπονοούν ότι επίκειται μια νέα σημαντική στρατιωτική κλιμάκωση εναντίον του Ιράν.

Οι αναρτήσεις του Λευκού Οίκου στο Χ συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές, με πολλούς σχολιαστές στο διαδίκτυο να υποθέτουν ότι οι λογαριασμοί ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος έκανα μια αινιγματική νύξη για κάτι που αφορά στην επίθεση στο Ιράν.

Στο τρεμάμενο βίντεο, το οποίο έκτοτε έχει αφαιρεθεί από τον επίσημο λογαριασμό, αναρτήθηκε περίπου στις 9:15 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) και φαίνεται να έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο, με την κάμερα να εστιάζει στα πόδια μιας γυναίκας. Η οποία δείχνει να περπατάει και να ρωτάει: «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;».

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου εικάζουν ότι η φωνή ανήκει στην εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ. Εάν επιβεβαιωθεί σηματοδοτεί μια νέα δραματική εξέλιξη στον πόλεμο της Αμερικής με το Ιράν.

Strange video posted earlier by the White House on X, possibly accidentally, in which a female individual, potentially Press Secretary Karoline Leavitt, can be heard saying, "It's launching soon right?" pic.twitter.com/D3XUhUNxAQ March 26, 2026

Το βίντεο αφαιρέθηκε από τους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου σε X και Instagram περίπου 90 λεπτά μετά τη δημοσίευσή του, χωρίς να δοθεί εξήγηση.

Λίγη ώρα αργότερα στις 10μμ ακολούθησε δεύτερο σύντομο βίντεο, που δείχνει μια μαύρη, παραμορφωμένη οθόνη και ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης τηλεφώνου.

Ορισμένοι χρήστες εκτίμησαν ότι το μήνυμα μπορεί να συνδέεται με ανάπτυξη στρατευμάτων ή σημαντική πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, ενώ άλλοι το πήγαν… ακόμη πιο μακριά, κάνοντας λόγο ακόμη και για επικείμενο πυρηνικό πλήγμα.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα αμερικανικών μέσων για σχολιασμό, αφήνοντας αναπάντητα τα ερωτήματα σχετικά με το αν οι αναρτήσεις έγιναν σκόπιμα ή κατά λάθος.