Λίβανος: Η στιγμή που οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συλλαμβάνουν σε υπόγειο μαχητή της Χεζμπολάχ

Το φως της δημοσιότητας «βλέπει» βίντεο, το οποίο έχει καταγράψει τη στιγμή της σύλληψης ενός μαχητή της Χεζμπολάχ από τις Ένοπλες Ισραηλινές Δυνάμεις (IDF) στον Νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τις IDF, η σύλληψη του μαχητή της Χεζμπολάχ, ο οποίος μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης εντός του Ισραήλ για ανάκριση, έγινε σε υπόγειο καταφύγιο επτά μέτρων κάτω από το έδαφος, στο Νότιο Λίβανο.

Όπως ανακοίνωσαν, τα στρατεύματα εντόπισαν ένα φρεάτιο τούνελ μέσα σε ένα κτήριο που οδηγεί σε ένα δωμάτιο 50 τετραγωνικών μέτρων. Ο μαχητής της σιιτικής οργάνωσης κυνηγήθηκε στο καταφύγιο, το οποίο είχε όπλα και προμήθειες για παρατεταμένη παραμονή στο υπόγειο.

Το βίντεο δείχνει στρατιώτες τις IDF να δίνουν εντολή στον μαχητή της Χεζμπολάχ στα αραβικά να σκαρφαλώσει αργά από το καταφύγιο, φορώντας μόνο τα εσώρουχα και τα παπούτσια του.

