Κόσμος

Λίβανος: Το Ισραήλ χτύπησε υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ – Ένας νεκρός και 21 τραυματίες σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέταξε πλήγμα εναντίον του αρχηγού του στρατιωτικού επιτελείου της Χεζμπολάχ στη λιβανική πρωτεύουσα, σηματοδοτώντας τη σοβαρότερη κλιμάκωση μετά την εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024
Κτήριο που υπέστη ζημιές από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό
Κτήριο που υπέστη ζημιές από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό / REUTERS / Mohamed Azakir

Η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ αυξάνεται στον Λίβανο: την Κυριακή (23.11.2025), ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε στοχευμένη επίθεση στην καρδιά των νότιων προαστίων της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ, πλήττοντας –σύμφωνα με το Ισραήλ– τον «αρχηγό του στρατιωτικού επιτελείου» της σιιτικής οργάνωσης.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε ότι η εντολή για την επίθεση στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ δόθηκε «κατόπιν εισήγησης του υπουργού Άμυνας και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων». Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 21 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, ο στόχος της επίθεσης ήταν ο Αλί Ταμπταμπαΐ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χεζμπολάχ. Η έκρηξη κατέστρεψε τον τρίτο και τέταρτο όροφο εννιαώροφου κτιρίου, όπου έσπευσαν ασθενοφόρα και ομάδες διάσωσης για να ερευνήσουν τα συντρίμμια, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP στο σημείο.

Κτήριο που υπέστη ζημιές από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό
Κτήριο που υπέστη ζημιές από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό / REUTERS / Mohamed Azakir
Κτήριο που υπέστη ζημιές από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό
REUTERS / Mohamed Azakir

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου έκανε λόγο για «τραυματίες και σοβαρές ζημιές» σε αυτή την πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Πρόκειται για το πρώτο ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού από τις 5 Ιουνίου και για το πέμπτο από την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στα τέλη Νοεμβρίου 2024.

Δεν είχε επιβεβαιωθεί πιθανή αντίδραση της Χεζμπολάχ, όμως η επίθεση αναζωπυρώνει τους φόβους για νέα περιφερειακή ανάφλεξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
200
190
179
87
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Reuters: Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο σχέδιο των 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία
Μετά τις έντονες επικρίσεις στο αμερικανο-ρωσικό σχέδιο, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κατέθεσαν αντιπρόταση, στοιχεία της οποίας αποκαλύπτει το Reuters - Ξεκίνησαν οι συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ ουκρανών και αμερικανών
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανανεώθηκε πριν 30 δευτερόλεπτα
Δασκάλα καταδικάστηκε σε 10 χρόνια στη φυλακή στο Μιζούρι - Κακοποιούσε τους μαθητές της και τους έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ
Η γυναίκα φέρεται να κακοποιούσε ανηλίκους σε διάφορους χώρους, όπως στο σπίτι της, στο αυτοκίνητό της ή σε απομονωμένα μέρη, συχνά όταν ο σύζυγός της απουσίαζε για δουλειά
Little boy sitting alone on floor after suffering an act of bullying while children run in the background. Sad young schoolboy sitting on corridor with hands on knees and head between his legs.
Σκληρή επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι και ΕΕ: «Καμία ευγνωμοσύνη από την Ουκρανία, η Ευρώπη ακόμα αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο»
Καθώς η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την ουκρανική ηγεσία για «αχαριστία»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Πούτιν την Δευτέρα - Η Άγκυρα θέλει «να ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη»
Από τη Νότια Αφρική, ο Τούρκος πρόεδρος δηλώνει ότι θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την ώρα που οι ΗΠΑ παρουσίασαν νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ανανεώθηκε πριν 36 λεπτά
Μπαράζ επαφών της Ουκρανίας με Ευρωπαίους για το σχέδιο Τραμπ - «Πρέπει να σταματήσει η αιματοχυσία», δηλώνει ο Ζελένσκι
Καθώς η Ουκρανία συνεχίζει τις διαβουλεύσεις στη Γενεύη για το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο της ΕΕ
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Γερμανία: 3η θέση στο European Best Sniper Team Competition 2025 η Ζ’ ΜΑΚ – Νέα μεγάλη διάκριση για την Ελλάδα στη Βαυαρία
Εντυπωσιακή διάκριση για τις ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις, με τη Ζ’ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών να ανεβαίνει στην 3η θέση του κορυφαίου ευρωπαϊκού διαγωνισμού ελεύθερων σκοπευτών
Ένας ελεύθερος σκοπευτής
Newsit logo
Newsit logo