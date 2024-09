Λίβανος: Τουλάχιστον 14 νεκροί και 450 τραυματίες από τις εκρήξεις σε walkie talkies μελών της Χεσμπολάχ

Χιλιάδες walkie talkies, ηλιακά πάνελ και συσκευές αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων που χρησιμοποιούν οι μαχητές της Χεζμπολάχ πυροδοτήθηκαν σήμερα (18.09.2024) σε ολόκληρο τον Λίβανο, σκοτώνοντας 14 άτομα και τραυματίζοντας πάνω από 450 ανθρώπους.

Από τις χθεσινές εκρήξεις βομβητών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, ενώ σχεδόν 3.000 τραυματίστηκαν.

Τουλάχιστον η μία από τις σημερινές εκρήξεις έγινε κοντά σε μια κηδεία που είχε οργανώσει η Χεζμπολάχ για τα θύματα της χθεσινής ημέρας, όταν χιλιάδες βομβητές που χρησιμοποιούσε η οργάνωση εξερράγησαν σε όλη τη χώρα και τραυμάτισαν πολλούς μαχητές της.

Ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters που βρισκόταν στα νότια προάστια της Βηρυτού είδε μέλη της Χεζμπολάχ να βγάζουν βιαστικά τις μπαταρίες από τους φορητούς ασυρμάτους που είχαν μαζί τους και δεν είχαν εκραγεί και να τις πετούν σε μεταλλικά βαρέλια.

Second round of mystery explosions in Beirut. Explosion during the funeral of Mahdi Ali Ammar who was eliminated by beeper yesterday.

Reports of over 100 injuries throughout Lebanon

Reports of over 100 injuries throughout Lebanon

Ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι ανταποκρίθηκε με 30 ασθενοφόρα σε εκρήξεις που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές, όπως στον νότιο Λίβανο και την Κοιλάδα Μπεκάα.

Οι ασύρματοι είχαν αγοραστεί από τη Χεζμπολάχ πριν από πέντε μήνες, περίπου την ίδια περίοδο που η οργάνωση αγόρασε και τους βομβητές, ανέφερε μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

New batches of electronic devices: iPhones, Notebooks — are exploding right in the stores. Footage shows terrified employees of one such shop, who miraculously managed to run outside just in time.



Apple stock so far untouched $aapl #Lebanon pic.twitter.com/1q5DEluVIy — Russian Market (@runews) September 18, 2024

Το Ισραήλ κήρυξε την έναρξη μιας «νέας φάσης» πολέμου στη Μέση Ανατολή, αν και φρόντισε να μην κάνει κανένα επίσημο σχόλιο για τις εκρήξεις των βομβητών και των walkie talkies.

Reports now in #Lebanon indicate that new explosions have also occurred in phones, laptops, radios and regular devices.

Many residential buildings are on fire



Many residential buildings are on fire pic.twitter.com/e3zuzcv8Wu — Middle East Observer (@ME_Observer_) September 18, 2024

Οι τελευταίες εκρήξεις το απόγευμα της Τετάρτης έπληξαν το νότιο τμήμα της χώρας και την πρωτεύουσα Βηρυτό, όπου συγκλονιστικό βίντεο δείχνει πολλαπλά σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από τον ορίζοντα σε διαφορετικές τοποθεσίες σχεδόν ταυτόχρονα.