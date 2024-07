Λονδίνο: Σρατιωτικά άλογα ξέφυγαν πάλι και έτρεχαν πανικόβλητα στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο του Λονδίνου όταν τρία στρατιωτικά άλογα ξέφυγαν από τον έλεγχο των αναβατών τους και άρχισαν να τρέχουν στους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγους μήνες αφότου μία παρόμοια κατάσταση εκτυλίχθηκε στους δρόμους του Λονδίνου με άλογα να τρέχουν στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας.

Το νέο συμβάν συνέβη γύρω από το Knightsbridge και πέντε από τα έξι άλογα του Βασιλικού Ιππικού, σε άσκηση ρουτίνα, διέφυγαν τον έλεγχο των αναβατών τους, αφού προηγουμένως τους πέταξαν κάτω στη διάρκεια άσκησης ρουτίνας.

Το άλογο, το οποίο οδηγούσε την πομπή τρομοκρατήθηκε από ένα λεωφορείο και αντέδρασε, με αποτέλεσμα δύο αναβάτες να πέσουν στο έδαφος. Τότε τα άλογα τράπηκαν σε φυγή.

Το άλογο-οδηγός το οποίο ο αναβάτης του δεν ίππευε αλλά κρατούσε από το χαλινάρι, τρόμαξε από ένα λεωφορείο. Στη συνέχεια το ακολούθησαν άλλα δύο, τα οποία επίσης κατάφεραν να ξεφύγουν από τους αναβάτες τους.

Βίντεο απαθανάτισε ένα άλογο να πέφτει πάνω σε ένα όχημα πριν αρχίσει να τρέχει στη μέση ενός πολυσύχναστου δρόμου του Λονδίνου.

Κανένα από τα τρία άλογα δεν ενεπλάκη στο προηγούμενο περιστατικό του Απριλίου, σύμφωνα με διευκρίνιση του υπουργείου.

