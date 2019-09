Μακάβρια ανακάλυψη: Τα πτώματα κινούνται περισσότερο από ένα χρόνο μετά θάνατον!

Η ανακάλυψη έγινε από την Άλισον Γουίλσον, του πανεπιστημίου του Κεντρικού Κουίνσλαντ, η οποία κινηματογράφησε την αποσύνθεση ενός σώματος νεκρού δότη για 30 λεπτά, για περίοδο 17 μηνών.

Σύμφωνα με το ABC News, το «αγρόκτημα» ή αλλιώς «Australian Facility for Taphonomic Experimental Research» (AFTER) στο Σίδνεϊ, δημιουργήθηκε πριν από τρία χρόνια για να ερευνήσει την αποσύνθεση του ανθρώπινου σώματος υπό διάφορες συνθήκες για να αναπαράγει τα σενάρια σκηνικών εγκλημάτων.

«Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι τα χέρια είχαν σημαντική κίνηση. Τα χέρια που αρχικά ήταν χαμηλά πλάι στο σώμα, ανέβηκαν ενώ ένα χέρι απομακρύνθηκε από το σώμα και στη συνέχεια επέστρεψε, αγγίζοντας το και πάλι», δήλωσε η Γουίλσον.

Fascinating. Reminded me of all those horror films where someone gets scared because a corpse moved. Also, full marks for a brilliant abbreviation: AFTER (Australian Facility for Taphonomic Experimental Research). pic.twitter.com/tt65ArfCoG

