Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην πολιτεία Ναγιαρίτ του δυτικού Μεξικού, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

Το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα 30 μέτρων, κοντά στο χωριό Μπαράνκα Μπιάνκα στο Μεξικό.

Επί τόπου έσπευσαν σωστικά συνεργεία που απεγκλώβισαν τραυματισμένους 21 ανθρώπους, οι οποίο διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Η κατάσταση ορισμένων εξ αυτών χαρακτηρίζεται «κρίσιμη».

Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο νωρίτερα για πάνω από 20 νεκρούς.

