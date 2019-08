Μελάνια Τραμπ: Το φιλί, οι αγκαλιές και τα βλέμματα με τον Τριντό έριξαν το διαδίκτυο

Για την ακρίβεια τα φιλιά, οι αγκαλιές και τα βλέμματα γεμάτα… υποσχέσεις ανάμεσα στην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Η οικειότητα ανάμεσά τους δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες των μέσως κοινωνικής δικτύωσης και το τρεντ #MelaniaLovesTrudeau κάνει θραύση στο twitter. Δείτε τις επίμαχες φωτογραφίες και τα σχόλια των χρηστών!

Find us ONE pic of Melania looking at her husband like this. Just one. #MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/nrRkn7Sf5L — JulieFryer (@juliefryer) 26 Αυγούστου 2019